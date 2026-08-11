نمایش خشونت جنسی علیه پیکر بی جان عضو PKK پیامی تهدیدآمیز برای همه زنان بود

به گزارش کردپرس، با گذشت سالها از درگیریهای سال ۲۰۱۵ در گیمگیم (وارتو) استان موش، پیامدهای آن دوره و پرونده نمایش پیکر کوثر التورک، عضو یگان زنان آزاد (YJA-Star) با نام سازمانی «اکین وان»، همچنان در حافظه جمعی مردم منطقه باقی مانده است.
در جریان درگیریهای گیمگیم شماری از افراد جان خود را از دست دادند. انجمن حقوق بشر ترکیه (İHD) نیز در گزارشهای خود درباره آن دوره، مواردی از تیراندازی نیروهای امنیتی به خانههای مسکونی را ثبت کرد.
کوثر التورک ۱۰ آگوست ۲۰۱۵ جان باخت. پس از آن، تصاویر پیکر برهنه او در شبکههای اجتماعی منتشر شد؛ اقدامی که واکنشهای گسترده زنان و فعالان حقوق بشر در ترکیه، مناطق کردنشین و شهرهای مختلف اروپا را برانگیخت.
پزشکان و زنانی که پیکر التورک را دیده بودند، از وجود آثار عمیق طناب روی گردن او خبر دادند و مدعی شدند با پیکرش بدرفتاری شده است. در تصاویر منتشرشده نیز پوتینهایی دیده میشد که به نیروهای امنیتی نسبت داده شدند. معترضان آنچه را با پیکر التورک انجام شده بود، «جنایت جنگی» توصیف کردند.
زخمی ماندگار در حافظه جمعی گیمگیم
استانداری موش در آن زمان تنها اعلام کرد که موضوع را پیگیری خواهد کرد. به گفته فعالان حقوق بشر، شکایتها و درخواستهای قضائی درباره ادعای بدرفتاری با پیکر التورک بدون نتیجه ماند و هیچکس در ارتباط با نمایش و انتشار تصاویر آن مجازات نشد.
درگیریهای آن دوره و نمایش پیکر اکین وان، آسیب و ضربهای عمیق بر حافظه اجتماعی مردم گیمگیم بر جای گذاشت.
الیف چتینباش که هنگام وقوع این رویداد در HDP فعالیت داشت و اکنون عضو شورای حزبی دم پارتی است، مشاهدات خود از روند تحویلگرفتن پیکر و تحولات پس از آن را بازگو کرد.
جهان با شگفتی نظارهگر این خشونت بود
چتینباش که خودش هم بهتازگی از زندان آزاد شده است، گفت پرونده قضائی او با اعتراضات ششم تا هشتم اکتبر و نمایش پیکر کوثر التورک ارتباط داشته است.
او گفت: «اکین وان در وارتو کشته شد و پس از آن پیکرش را به نمایش گذاشتند. ما این اقدام را بازتاب ذهنیتی مردسالارانه میدانیم که نمیخواهد زنان مقاومت و مبارزه کنند. در آن دوره شاهد خشونتی بودیم که جهان با شگفتی آن را نظاره میکرد.»
چتینباش افزود: «وقتی با ما تماس گرفتند و گفتند پیکر برهنه زنی به نمایش گذاشته شده، باور نکردیم. پس از پرسوجو و تحقیق فهمیدیم او یک زن گریلاست و همگی به آنجا رفتیم.»
به گفته او، روایتهای ثبتشده در برخی گزارشها از وجود طناب بر گردن التورک و کشیدهشدن پیکر او روی زمین حکایت داشت.
چتینباش ادامه داد: «تصویری که به رسانهها راه یافت، پیکر کاملاً برهنه یک زن و پاهای سه مرد با پوتین را نشان میداد. به باور ما این تصویر آگاهانه منتشر شد تا از طریق اکین وان به زنان جهان گفته شود که اگر از موجودیت خود دفاع کنید، سرنوشتتان چنین خواهد بود.»
روایت شاهدان عینی
چتینباش گفت تلاشهای حقوقی آنان بارها با مانع روبهرو شد و به نتیجه نرسید و عاملان نیز هیچگاه مجازات نشدند.
او اظهار کرد: «پس از این اتفاق، مبارزه زنان شتاب گرفت و همه گفتند “ما اکین وان هستیم”. نشستها و راهپیماییهای متعددی در اعتراض به نمایش پیکر او برگزار شد و پیامهای اجتماعی مهمی شکل گرفت. آنان به هدفشان نرسیدند و نخواهند رسید.»
چتینباش با اشاره به روایت شاهدان عینی گفت: «براساس گفتههای شاهدان، ابتدا منور شلیک شد و سپس اکین وان از ناحیه لگن هدف گلوله تکتیرانداز قرار گرفت. تصویری از او در همان وضعیت با لباس و تصویر دیگری بدون لباس وجود دارد. این پیام بهطور آگاهانه داده شد.»
او افزود فعالان زن در شرایط کنونی نیز برای صلحی مبارزه خواهند کرد که در آن دیگر پیکر زنانی مانند اکین وان به نمایش گذاشته نشود.
باوجود همه رنجها همچنان از صلح سخن میگوییم
چتینباش گفت: «ما میدانیم با چه ذهنیتی مبارزه میکنیم؛ اما باوجود همه اینها همچنان از صلح سخن میگوییم. صلح برندگان بسیاری دارد، ولی جنگ همواره بازندگانی بر جای میگذارد و نخستین بازندگان آن زنان و کودکان هستند.»
او با اشاره به رویدادهای دوره ممنوعیت رفتوآمد در شهرهای کردنشین افزود: «باوجود تمام رنجهایی که تجربه کردهایم، مبارزه میکنیم تا دیگر پیکر جمیله در یخچال نگهداری نشود و پیکر مادر طیبت در خیابان باقی نماند. میخواهیم به مرحلهای برسیم که تنها مبارزهمان، مبارزه برای صلح باشد.»
این ذهنیت هنوز از میان نرفته است
چتینباش محل نمایش پیکر التورک را نقطهای نسبتاً مرکزی، اما خالی از حضور غیرنظامیان توصیف کرد و گفت برخلاف تصور آنان، این مکان در ارتفاعات دورافتاده یا محل استقرار نظامی قرار نداشت.
او نمایش پیکر اکین وان را با خشونتهای اعمالشده علیه زنان در حمله سال ۲۰۱۴ داعش به شنگال و نمونههای تازه خشونت علیه زنان در کردستان سوریه مرتبط دانست و گفت: «این رویدادها جلوههای یک ذهنیت مشترکاند و این ذهنیت هنوز پایان نیافته است.»
چتینباش افزود: «اکنون جامعه کرد بیدارتر شده و مبارزه زنان را به مرحله تازهای رسانده است. مبارزه زنان برای “خودبودن و موجودیتداشتن” به نقطهای رسیده که به ما امید میدهد.»
او در پایان گفت: «ما در محلی که پیکر اکین وان به نمایش گذاشته شد، خواهیم بود و از مبارزه و خاطرات خود پاسداری خواهیم کرد.»
ماجرای خشونت علیه پیکر عضو جان باخته PKK چه بود؟
روز ۱۵ آگوست، تصویری از پیکر زنی کشتهشده و برهنه در شبکههای اجتماعی منتشر شد که ادعا میشد متعلق به کوثر التورک، معروف به «اکین وان»، عضو YJA-Star است که ۱۰ آگوست در وارتو جان باخته بود. انتشار این تصویر واکنشهای گستردهای برانگیخت و همزمان بحثهایی درباره تعلقداشتن یا نداشتن آن به اکین وان شکل گرفت.
درحالیکه بحثها درباره این تصویر ادامه داشت، استانداری موش با انتشار بیانیهای تأیید کرد که تصویر متعلق به اکین وان است. استانداری در بیانیه خود هیچ اشارهای به شکنجه اکین وان نکرد. همچنین موضوع برهنهکردن پیکر او پس از جانباختنش نیز در این بیانیه مطرح نشد؛ بااینحال، استانداری اعلام کرد عکسگرفتن از پیکر و انتشار آن را اقدامی غیرقابلقبول میداند.
عبدالله التورک، برادر بزرگتر اکین وان، نیز در گفتوگو با خبرگزاری دـجله (DİHA) گفته بود:
«تصویر را دیدیم. فکر میکنیم خود اوست. بهصورت روی زمین افتاده و شباهت زیادی دارد. حتی اگر او نباشد، باز هم این وضعیت پذیرفتنی نیست. این خونخواری است؛ وقتی انسانی کشته میشود، نباید او را شکنجه کرد.
وقتی برای کالبدشکافی رفتیم، حلقهای از نیروهای پلیس اطرافمان تشکیل شده بود. هنگامی که وارد سردخانه شدم، صورت پیکر را باز کردم. به چهرهاش نگاه کردم، اما فرصت زیادی برای نگاهکردن نداشتم.
هیچکس نباید در برابر این وحشیگری سکوت کند. وقتی مردم کرد کشته میشوند، نباید سکوت کرد. شکنجهکردن یک گریلا وحشیگری است و ما آن را نمیپذیریم.
با آیلا آکات آتا صحبت کردیم و وکالت دادیم. شکایت خواهیم کرد. حتی اگر این تصویر متعلق به خواهر ما نباشد، باز هم وحشیگری است.»
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