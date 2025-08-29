اوجالان: سه مفهوم کلیدی روند صلح، جامعه دموکراتیک، صلح و ادغام، هستند

به گزارش کردپرس، هیئت امرالی، پس از دیدار خود با عبدالله اوجالان، رهبر در بند PKK با انتشار بیانیه‌ای پیام اوجالان را به اطلاع افکار عمومی رساند. در این بیانیه آمده است که اوجالان در جریان دیدار، سه مفهوم «جامعه دموکراتیک، صلح و ادغام» را به‌عنوان مفاهیم کلیدی روند کنونی معرفی کرده است.

هیئت امرالی متشکل از پروین بولدان، نماینده وان از دم پارتی، مدحت سنجر نماینده ریحا (اورفا) و فائق اوزگور ارول از وکلای دفتر حقوقی عصر، روز گذشته در جزیره امرالی با عبدالله اوجالان دیدار کردند.

این دیدار سه ساعت به طول انجامید و پس از آن بیانیه‌ای از سوی دم پارتی خطاب به اصحاب رسانه و افکار عمومی منتشر شد:

«برای اطلاع مطبوعات و افکار عمومی؛

در تاریخ ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ در امرالی دیداری سه‌ساعته با آقای اوجالان انجام دادیم. آقای اوجالان از نظر جسمی و روحی در وضعیت بسیار سالم و با روحیه‌ای بالا بود.

در این دیدار، او ارزیابی‌های جامعی از مراحل طی‌شده در روند صلح و جامعه دموکراتیک و نقطه‌ای که امروز به آن رسیده‌ایم، ارائه داد. اوجالان گفت که مسئله ای که با آن مواجه‌ایم به مرحله‌ای رسیده که نیازمند یک مداخله جراحی ویژه است و با چنین حساسیتی این روند تا به امروز رسیده است. او افزود: هدف ما این بود که برای پایان دادن به این روند دردناک، هر آنچه در توان داریم انجام دهیم.

او تأکید کرد که جامعه دموکراتیک، صلح و ادغام سه مفهوم کلیدی این روند هستند و تنها بر پایه این سه می‌توان به نتیجه دست یافت. برای این منظور، نیاز به ورود به مرحله‌ای جدید است که در آن گام‌ها باید در تمامی ابعاد با فوریت برداشته شوند.

آقای اوجالان تصریح کرد که انتخاب او همیشه مبتنی بر جمهوری دموکراتیک و ادغام بر پایه جامعه دموکراتیک بوده است؛ این حرکت استراتژیک در صورت درک و پذیرش، به سود همگان و کل ترکیه خواهد بود.

او همچنین خاطرنشان کرد که برخوردهای ساده‌انگارانه یا نادیده‌انگارانه از سوی بخشی از محافل سیاسی و رسانه‌ای به این روند آسیب می‌زند.

او در پایان بار دیگر باور عمیق خود را به دوستی جاودانه میان ملت‌ها و صلح ابراز داشت.

با درود و احترام

هیئت امرالی حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی)»