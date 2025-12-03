ترکیه نیازمند قانون صلحی تازه برای عبور از خشونت سیاسی است

به گزارش کردپرس، هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در رابطه با دیدار با «عبدالله اوجالان» رهبر دربند حزب کارگران کردستان(PKK) بیانیه‌ای منتشر کرد و در این بیانیه اعلام کرد که اوجالان گفته است: «در روند تاریخی‌ای که ما در آن قرار داریم، با ایجاد قانون صلح مستقل بر پایه حقوق واحد، نشانه‌های خشونت سیاسی و دخالت‌های خارج از دموکراسی، از مباحث روز ترکیه خارج خواهد شد.»

اعضای هیئت امرالی از دم پارتی از جمله: پروین بولدان، نائب‌رئیس مجلس ترکیه و عضو هیئت امرالی از دم پارتی، به همراه مدحت سنجر دیگر عضو هیئت امرالی، همچنین فائق اوزگور ارول از وکلای دفتر حقوقی عصر که وکالت زندانیان امرالی را بر عهده دارد، با «عبدالله اوجالان» رهبر دربند PKK دیدار کردند.

هیئت پس از دیدار، بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه تأکید شد که دیدار در دوم دسامبر و به مدت ۴ ساعت بوده است. همچنین در بیانیه آمده است که اوجالان نتایج گفت‌وگوها با کمیسیون پارلمانی ترکیه (TBMM) را مثبت ارزیابی کرده است. در ادامه بیانیه تاکید شد که اوجالان درباره تلاش‌ها و اظهارات اخیر که روند فعلی را هدف قرار می‌دهد، هشدار داده و آن را «تلاشی برای تخریب و خرابکاری» توصیف کرده است.

متن بیانیه هیئت امرالی به شرح زیر است:

«به رسانه‌ها و افکار عمومی

ما در دوم ژانویه ۲۰۲۵ در امرالی دیداری نزدیک به چهار ساعت با آقای عبدالله اوجالان انجام دادیم.

در این دیدار، تأثیرات و نتایج مثبت دیدار با کمیسیون پارلمان ترکیه که هفته گذشته انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

آقای اوجالان درباره سخنان و تحرکات ضد روند در روزهای اخیر، تلاش‌های تخریبی علیه تلاش‌های پیشین برای حل مسئله را یادآوری کرد. با توجه به وضعیتی که در تمام روندها دیده می‌شود، اوجالان نگاه خود را به عنوان یک الگوی «مکانیزم کودتا» مطرح کرد. او تصریح کرد که نباید این وضعیت را صرفاً یک اقدام کلاسیک کودتایی دید، بلکه باید آن را حرکتی علیه هر گام پیشرو و هر تلاش برای ایجاد فضای آرام و مناسب دانست. او گفت:

“در روزگار کنونی، این شرایط نشان می‌دهد که آن نیروهای بیرونی در حال عادی‌سازی رفتارهایشان هستند. در برابر ذهنیت کهن و سنتی من، که بر پایه فرهنگ و سیاست و سازمان‌دهی مخفی و آشکار شکل گرفته، اکنون سبکی از عملکرد کودتایی ادامه می‌یابد که در صد سال اخیر ترکیه را تهی کرده است. این وضعیت یک اراده سیاسی و اجتماعی جدید به وجود آورده که با قدرت نمایان می‌شود.”

اوجالان چنین ارزیابی کرد: “در روند تاریخی‌ای که ما در آن قرار داریم، با ایجاد قانون صلح مستقل بر پایه حقوق واحد، نشانه‌های خشونت سیاسی و دخالت‌های خارج از دموکراسی، از مباحث روز ترکیه خارج خواهد شد.”

می‌توانیم این قانون را یک قانون گذار صد ساله به سوی صلح بنامیم.

بیانیه ۲۷ فوریه ما هنوز یک برنامه راهنماست. تمام گام‌هایی که در این چارچوب برداشته می‌شوند، مسئولیت و هدف ما برای زندگی مشترک و برادری بر این سرزمین است.

در ترکیه، تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی که خواهان اداره و قدرت مشروع هستند، باید با رویکردی صحیح به مسائل سیاسی نزدیک شوند و نقش میانجی حل دموکراتیک را بر عهده بگیرند. این روند به معنای آن است که کُردها از راه حقوقی در جمهوری شریک شوند و با مشارکت گسترده اجتماعی، یک جمهوری دموکراتیک بنا شود. می‌خواهم بگویم که ما صاحب اراده و تصمیم قاطع برای پیشبرد این روند هستیم.»