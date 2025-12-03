ترکیه نیازمند قانون صلحی تازه برای عبور از خشونت سیاسی است

سرویس ترکیه - هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلقها پس از دیدار چهار ساعته با عبدالله اوجالان اعلام کرد که رهبر دربند PKK با تأکید بر ضرورت ایجاد «قانون صلح مستقل بر پایه حقوق واحد» گفته است که با تحقق چنین قانونی، دخالتهای خارج از دموکراسی و خشونت سیاسی از مباحث روز ترکیه کنار خواهد رفت.
آقای اوجالان درباره سخنان و تحرکات ضد روند در روزهای اخیر، تلاشهای تخریبی علیه تلاشهای پیشین برای حل مسئله را یادآوری کرد. با توجه به وضعیتی که در تمام روندها دیده میشود، اوجالان نگاه خود را به عنوان یک الگوی «مکانیزم کودتا» مطرح کرد. او تصریح کرد که نباید این وضعیت را صرفاً یک اقدام کلاسیک کودتایی دید، بلکه باید آن را حرکتی علیه هر گام پیشرو و هر تلاش برای ایجاد فضای آرام و مناسب دانست. او گفت:
