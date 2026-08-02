به گزارش کردپرس، تصاویر تازه منتشرشده از منطقه عفرین، مناظر طبیعی این منطقه در فصل تابستان را به نمایش می‌گذارد. در این مجموعه تصاویر، دشت‌ها و تپه‌های سرسبز، باغ‌های گسترده زیتون، سد میدانکی و روستاهای اطراف عفرین دیده می‌شوند.

این تصاویر، بخشی از چشم‌اندازهای طبیعی عفرین را به تصویر کشیده‌اند؛ منطقه‌ای که به دلیل وسعت باغ‌های زیتون و طبیعت کوهستانی، از شناخته‌شده‌ترین مناطق کُردنشین سوریه به شمار می‌رود.