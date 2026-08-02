۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۹

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

سرویس سوریه - مجموعه‌ای از تصاویر تازه، جلوه‌هایی از طبیعت عفرین در کردستان سوریه را به نمایش می‌گذارد؛ تصاویری که دشت‌ها و تپه‌های پوشیده از درختان زیتون، سد میدانکی و چشم‌اندازهای روستاهای این منطقه را در فصل تابستان به تصویر کشیده‌اند.

به گزارش کردپرس، تصاویر تازه منتشرشده از منطقه عفرین، مناظر طبیعی این منطقه در فصل تابستان را به نمایش می‌گذارد. در این مجموعه تصاویر، دشت‌ها و تپه‌های سرسبز، باغ‌های گسترده زیتون، سد میدانکی و روستاهای اطراف عفرین دیده می‌شوند.

این تصاویر، بخشی از چشم‌اندازهای طبیعی عفرین را به تصویر کشیده‌اند؛ منطقه‌ای که به دلیل وسعت باغ‌های زیتون و طبیعت کوهستانی، از شناخته‌شده‌ترین مناطق کُردنشین سوریه به شمار می‌رود.

در قاب این تصاویر، درختان زیتون، مناظر روستایی و سد میدانکی، یکی از مهم‌ترین منابع آبی منطقه، در کنار چشم‌اندازهای تابستانی عفرین به نمایش درآمده و جلوه‌ای از طبیعت این منطقه را به تصویر کشیده‌اند.

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

تصاویر تابستانی از طبیعت عفرین؛ دشت‌های زیتون و سد میدانکی در قاب دوربین

کد مطلب 2797870

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