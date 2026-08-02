به گزارش کردپرس، سرکنسول ایران در اربیل با بیان اینکه هدف حملات ایران در اربیل، پایگاههای آمریکا و گروههای کرد مخالف ایرانی بوده است، گفت این حملات متوجه اقلیم کردستان نبوده است.
وی افزود برخی مسائل از اختیار ایران و اقلیم کردستان خارج است که از جمله آن حضور نیروهای آمریکایی در منطقه به شمار میرود.
سرکنسول ایران همچنین توضیح داد سامانههای راداری آمریکا به این دلیل هدف قرار گرفتند که مسیر موشکها و پهپادهای ایرانی را پیش از رسیدن به اهدافشان شناسایی میکردند.
او در پایان تأکید کرد: «حملات ما تنها پایگاههای آمریکا و گروههای ضدایرانی را هدف قرار داده است، نه اقلیم کردستان؛ زیرا اقلیم کردستان برادر ماست و هیچ مشکلی با آن نداریم.»
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سرکنسول ایران در اربیل با بیان اینکه حملات ایران به اربیل، پایگاههای آمریکا و گروههای کُرد مخالف ایران را هدف قرار داده بود و نه اقلیم کردستان، تأکید کرد ایران با اقلیم کردستان اختلافی ندارد و آن را «برادر» خود میداند.
به گزارش کردپرس، سرکنسول ایران در اربیل با بیان اینکه هدف حملات ایران در اربیل، پایگاههای آمریکا و گروههای کرد مخالف ایرانی بوده است، گفت این حملات متوجه اقلیم کردستان نبوده است.
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