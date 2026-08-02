به گزارش کردپرس، در نشست شورای اجرایی «اتحادیه شهرداریهای جهان ترک» که در شهر کارامان ترکیه برگزار شد، با حضور «محمد سمعان آغا» استاندار کرکوک، عضویت رسمی کرکوک در این اتحادیه اعلام شد.
«اوغور ابراهیم آلتای» رئیس اتحادیه شهرداریهای جهان ترک، این روز را «تاریخی» توصیف کرد و گفت با پیوستن کرکوک، این شهر بهصورت رسمی به عضویت اتحادیه درآمده و زمینه برای گسترش همکاریها فراهم خواهد شد.
محمد سمعان آغا نیز در سخنرانی خود انتخاب نخستین استاندار ترکمان کرکوک پس از ۱۰۲ سال را نتیجه حمایتهای رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، و ائتلاف جمهور دانست و تأکید کرد که کرکوک در کنار شهرداریهای جهان ترک برای تقویت همکاریها تلاش خواهد کرد.
در ادامه، «کورشاد زورلو» معاون رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه، عضویت کرکوک را اقدامی مهم خواند و مدعی شد کرکوک «سرزمین ترکمانها» است و این عضویت پیامی به شهرداریهایی است که به دلایل سیاسی از عضویت در اتحادیه استعفا دادهاند.
با این حال، «محمد ابراهیم حافظ» رئیس شورای استان کرکوک اعلام کرد اعضای شورا از عضویت کرکوک در این اتحادیه اطلاعی نداشتهاند و تأکید کرد هرگونه توافق یا امضای رسمی باید با اطلاع و هماهنگی شورای استان انجام شود.
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