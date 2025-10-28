۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰

افتتاح انجمن «آناتولیا» در آنکارا؛ «صدای هنر و مقاومت» برای آینده + تصاویر

سرویس ترکیه - انجمن فرهنگ، هنر و ادبیات آناتولیا با هدف تداوم میراث فرهنگی بین النهرین با حضور هنرمندان، نویسندگان، فعالان مدنی و سیاست‌مداران در آنکارا افتتاح شد.

به گزارش کردپرس، انجمن فرهنگ، هنر و ادبیات آناتولیا (Anatolia) با حضور هنرمندان، نویسندگان، فعالان مدنی و سیاست‌مداران در آنکارا افتتاح شد. برگزارکنندگان تأکید کردند که این مرکز ادامه‌دهنده میراث فرهنگی «مرکز فرهنگی بین النهرین» است و هنر را به عنوان «هویت، مقاومت و حافظه جمعی» به آینده منتقل خواهد کرد.

مراسم افتتاحیه انجمن فرهنگ، هنر و ادبیات آناتولیا روز گذشته در ساختمان این انجمن واقع در خیابان آتاتورک، منطقه چانکایا در آنکارا برگزار شد. این مراسم با حضور اعضا و مدیران انجمن‌های فرهنگی و هنری، هنرمندان، نویسندگان، نمایندگان نهادهای مدنی و شمار زیادی از شهروندان همراه بود. همچنین تولای حاتم‌اوغولاری و تونجر بکرخان، رؤسای مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) نیز در این مراسم شرکت کردند.

در اقدامی نمادین، هولیا دوغروآق، مادر اکین جرن دوغروآق (عضو جان باخته YJA Star)، روبان افتتاحیه را برید.

در آغاز مراسم، روزرین بالتاش، مدیر انجمن، تأکید کرد که این مجموعه با نگاهی کمونال و جمعی شکل گرفته است. او گفت: «دیوارهای این انجمن از سنگ نیست، از حافظه‌ای ساخته شده که با کار و تلاش شکل گرفته است. اینجا فقط یک صحنه‌ی هنری نیست؛ صحنه‌ی برادری مردم است. صدای زنان و حضور کمونال ماست. هنر برای ما تنها یک عرصه نیست، یک هویت و راه مقاومت در برابر انکار و آسیمیلاسیون است. این صحنه بازسازی صدای دنگبژها و روستاهای ویران‌شده ماست. «مرکز فرهنگی بین النهرین» و این انجمن، حافظه را به آینده منتقل می‌کنند.»

بالتاش در ادامه یاد هنرمندان کرد و اعضای «مرکز فرهنگی بین النهرین» را که در راه هنر و فرهنگ جان باختند گرامی داشت و گفت مسیر آن‌ها ادامه خواهد یافت.

ریحان ییلدیریمجی، از اعضای انجمن، با اشاره به بیش از یک قرن ممنوعیت زبان، فرهنگ و هنر کردی گفت: «هنرمندان و روشنفکران بسیاری در این مسیر مقاومت کردند و ما بر پایه‌ی میراث آن‌ها گام برمی‌داریم. این انجمن تلاش دارد با ایجاد کارگاه‌های فرهنگی و هنری، به ویژه در کنار کودکان و جوانان، خلأ بزرگی را در آنکارا پر کند و تولیدات فرهنگی باکیفیتی ارائه دهد.»

در ادامه، گنیم، از هنرمندان «مرکز فرهنگی بین النهرین»، بر اهمیت افتتاح این مرکز در آنکارا تأکید کرد و گفت: «ما از راهی طولانی و پرهزینه آمده‌ایم. هر یک از هنرمندان «مرکز فرهنگی بین النهرین» برای ما ستاره‌ای راهنما هستند. ما به خورشید خود ایمان داریم؛ چون هرگز سر فرود نیاوردیم و اجازه ندادیم سرمان پایین بیاید. این مرکز گامی نو برای شهروندان آنکارا و تقویت صدای هنر و مقاومت است.»

او همچنین به روند «صلح و جامعه دموکراتیک» که از سوی عبدالله اوجالان آغاز شده، اشاره کرد و گفت این حرکت را در بستر فرهنگی و هنری ادامه خواهند داد.

مراسم افتتاحیه با اجرای موسیقی زنده و برنامه‌های فرهنگی هنری به پایان رسید. برگزارکنندگان تأکید کردند که این انجمن به مرکزی برای تولید هنری، گفت‌وگوی فرهنگی و مقاومت مدنی در آنکارا تبدیل خواهد شد.

