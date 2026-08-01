٨٢٠ هکتار زمین به شهرک صنعتی ارومیه اختصاص یافت

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی با تقدیر از همه مجموعه‌ها از جمله قضایی، اجرایی، نظارتی، بانکی، بخش خصوصی و کارآفرینان گفت: یکی از ظرفیت‌های بزرگ استان آذربایجان غربی گمرکات و مرزهای آن برای توسعه میادلات تجاری مرزی و رشد و توسعه اقتصادی استان است.

عتباتی با اشاره به کمبود زمین برای توسعه واحدهای تولیدی گفت: در جلسه مفصلی که در شهرک صنعتی ارومیه برگزار شد ۸۲۰ هکتار زمین برای احداث فاز ۴ شهرک صنعتی ارومیه اختصاص یافت که زمینه اشتغالی بالغ بر ٨ هزار نفر را فراهم خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان افزود:کارگروهی تعیین شده که زمین‌های واگذاری را مدیریت می‌کند.

عتباتی به جایگاه خاص و کم نظیر استان و مرزهای مشترک آن با ٣کشور اشاره کرد و گفت: گمرکات و پایانه‌های مرزی استان ظرفیت بزرگی برای کمک به اقتصاد کشور است و جا دارد نگاه پایتخت به آذربایجان‌غربی ویژه باشد.

او با اشاره به لزوم تفویض اختیار واقعی به مدیران استانی گفت: این امر موجب رشد و توسعه به معنی واقعی استان خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان به مناسبت‌های تجاری بین المللی استان هم اضافه کرد: ظرفیت نهاد داوری برای توسعه تجارت بین‌المللی باید تقویت شود.