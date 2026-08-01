به گزارش کردپرس حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق اظهار کرد: عراق در قلب جغرافیای جنگ قرار دارد و در سیاست خارجی خود بر اصل حفظ توازن تکیه می‌کند. از عربستان سعودی می‌خواهیم اطلاعات و مستندات مربوط به این موضوع را در اختیار ما قرار دهد تا درباره آن تحقیق کنیم.

وی افزود: دولت عراق با عربستان سعودی تماس گرفته و خواستار ارائه اسناد و مدارک درباره حملات ادعایی شده است که گفته می‌شود از خاک عراق انجام گرفته‌اند. عراق کشوری است که بیشترین خسارت را از جنگ متحمل شده است.

عبودی تصریح کرد دولت عراق هیچ‌گونه مجوزی برای انجام حمله علیه هیچ پایگاه یا گروهی در داخل خاک عراق صادر نکرده است. دولت نمی‌خواهد به جنگ کشیده شود و در این درگیری به هیچ‌یک از طرف‌ها نخواهد پیوست.

وی ضمن اشاره به این که سفر نخست‌وزیر عراق به عربستان سعودی به دلیل حملات اخیر به تعویق افتاده است افزود: دولت در تلاش است تا با وجود بحران‌های منطقه، تداوم صادرات نفت عراق را تضمین کند.

عبودی به سفر رئیس دولت عراق به ترکیه اشاره کرد و گفت: در سفر اخیر به ترکیه، دولت توافقی را برای اجرای «جاده توسعه» (پروژه راهبردی توسعه عراق) امضا کرده است.

وی در پایان افزود: ۳۰ سپتامبر آخرین مهلت برای پایان حضور ائتلاف بین‌المللی در عراق خواهد بود. دولت عراق بخشی از منازعات و درگیری‌های منطقه نخواهد شد.