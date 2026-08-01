به گزارش کردپرس، تفاهم‌نامه اجرای عملیات اعطای یارانه سود برای متقاضیان تسهیلات گواهی سپرده خاص به سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و صنایع‌دستی در نشست فعالان سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با حضور علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، محمد دهقان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، رضا علی نژاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، و مرتضی صفری مدیرکل میراث‌فرهنگی استان امضا شد.

امضای این تفاهم‌نامه شرایطی را ایجاد خواهد کرد که اعطای تسهیلات از محل گواهی سپرده خاص سهل‌الوصول‌تر و با نرخ سود کمتر به سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و صنایع‌دستی استان تخصیص پیدا کند.

علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی نیز در مراسم امضای تفاهم‌نامه ضمن ارائه توضیحانی از اقدامات صورت گرفته برای تامبن مالی پروژه‌ها این گشایش‌ها در حوزه گردشگری را حاصل پیگیری‌های جدی وزیر میراث‌فرهنگی در هیئت دولت دانست و گفت: آذربایجان غربی در بحث جذب تسهیلات ابلاغی جزو ٣ استان برتر کشور بوده و چشم‌انداز گردشگری استان بسیار درخشان است.

بنا بر اعلام میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی؛ در حال حاضر ۱۶۵ موافقت اصولی با اعتبار ۶۵ همت در آذربایجان غربی صادر شده است و در در حال طی فرایندهای قانونی برای دریافت مجوز ایجاد بوده و همچنین ۵۹ پروژه به ارزش ۳۰ همت توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در انواع بخش‌ها اعم از احداث هتل، هتل‌های ۵ ستاره، مجتمع‌های گردشگری و بوم‌گردی و ...در حال اجرا است.