سرخط خبرهای ۱۰مرداد خبرگزاری کردپرس

پ ک ک: نادیده گرفتن جایگاه اوجالان مانع اجرای قانون صلح می‌شود

مدیریت PKK با هشدار درباره محتوای «قانون چارچوب صلح» اعلام کرد جایگاه عبدالله اوجالان باید در این قانون مشخص شود؛ زیرا نادیده گرفتن نقش او در مدیریت روند، اجرای عملی قانون را با مانع روبه‌رو خواهد کرد. PKK همچنین خواستار تغییر زبان و تعاریف مورد استفاده و پرهیز از محدود کردن روند صلح و جامعه دموکراتیک به خلع سلاح شد.

خروج آمریکا از اقلیم کردستان و زمینه برای یکه تازی ترکیه

اجرای توافق امنیتی بغداد و واشنگتن، خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از اربیل را وارد مرحله عملیاتی کرده است. این مسئله همزمان با عقب‌نشینی پ.ک.ک، فرصت تازه‌ای برای گسترش نفوذ ترکیه ایجاد کرده است.

پشت پرده سهم 15درصدی ترکیه از نفت کرکوک

تحلیل مجله فوربز نشان می‌دهد نقطه اصلی توافق جدید انرژی میان ترکیه و عراق، نه وعده سیاسی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت، بلکه ورود شرکت نفت دولتی ترکیه (TPAO) به ساختار مالکیت توسعه میدان‌های نفتی کرکوک است؛ اقدامی که به آنکارا برای نخستین‌بار یک جایگاه صنعتی مستقیم در قلب تولید نفت شمال عراق می‌دهد.

انحلال مدیریت خودگردان و اس دی اف به معنای حذف آن‌ها نیست

«سیهانوک دیبو» نماینده مدیریت خودگردان در دمشق اعلام کرد انحلال مدیریت خودگردان وSDF به معنای پایان فعالیت یا حذف این نهادها نخواهد بود، بلکه در چارچوب روند ادغام با ساختار دولت سوریه، این مجموعه‌ها با تغییر ساختار و هویت سیاسی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

کارگردان خبری: میلاد مرادی