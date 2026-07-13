به گزارش کردپرس، ساکنان روستاهای عفرین با وجود افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، برای تأمین نیازهای روزانه خانواده‌های خود بار دیگر به کشت سبزیجات در باغچه‌های منازل روی آورده‌اند؛ اقدامی که پس از سال‌ها دشواری، بار دیگر رونق را به زمین‌های کشاورزی این منطقه بازگردانده است.

به نوشته آژانس خبری هاوار، عفرین به دلیل برخورداری از خاک حاصلخیز و ظرفیت بالای کشاورزی، از دیرباز یکی از مناطق شناخته‌شده در تولید انواع میوه و سبزی بوده و کشاورزی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد مردم این منطقه به شمار می‌رود.

با این حال، در ۹ سال گذشته، به دلیل شرایط ناشی از اشغال و موانع ایجادشده در مسیر فعالیت‌های کشاورزی، این بخش با خسارت‌های فراوانی روبه‌رو شد. اما امسال، با وجود کمبود امکانات و حمایت‌ها، کشاورزان و ساکنان عفرین بار دیگر زمین‌های خود را زیر کشت برده‌اند.

بارندگی مناسب در سال جاری نیز نقش مهمی در بهبود شرایط کشاورزی ایفا کرده است. افزایش میزان بارش‌ها موجب تقویت رطوبت خاک و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای رشد محصولات کشاورزی شده است.

در روستاهای عفرین، اکنون تقریباً هر خانواده در باغچه منزل خود انواع سبزیجات را کشت می‌کند. این محصولات برای مصرف روزانه خانواده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخشی از آن نیز برای استفاده در فصل زمستان نگهداری می‌شود. همچنین، مازاد تولید به همسایگان اهدا شده یا در بازارها و فروشگاه‌های محلی به فروش می‌رسد و به تأمین بخشی از درآمد خانوارها کمک می‌کند.

از جمله محصولاتی که در باغچه‌های روستایی عفرین کشت می‌شود می‌توان به گوجه‌فرنگی، خیار، خربزه، هندوانه، فلفل دلمه‌ای، بادمجان، فلفل تند و بامیه اشاره کرد.