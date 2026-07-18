به گزارش کردپرس، جنبش آزادی زنان ایزدی (TAJÊ) و سازمان چتر شوراهای زنان ایزدی (SMJÊ) با مشارکت سازمان‌های زنان ایزدی در سوریه، روسیه و ارمنستان، کارزار بین‌المللی «برای عدالت و آزادی؛ تو نیز صدای اسیران فرمان باش» را به مناسبت دوازدهمین سالگرد نسل‌کشی شنگال آغاز کردند.

به نوشته آژآنس خبری مزوپوتامیا، این کارزار از ۱۷ جولای آغاز شده و تا ۲۵ نوامبر، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، ادامه خواهد داشت.

بیانیه آغاز این کارزار با حضور اعضای TAJÊ در چهارراه «مام زکی» در شهرستان سینون قرائت شد. این بیانیه را ریهام هیچو، سخنگوی کمیته روابط خارجی TAJÊ، قرائت کرد.

در این بیانیه، حمله داعش به جامعه ایزدی در ۳ آگوست ۲۰۱۴، نسل‌کشی جسمی و فرهنگی توصیف شده و آمده است: «این فرمان در اصل حمله‌ای برنامه‌ریزی‌شده و سازمان‌یافته علیه زنان ایزدی بود. هدف از هفتاد و چهارمین فرمان، نابودی مردم ما از طریق هدف قرار دادن زنان ایزدی بود.»

در ادامه بیانیه تأکید شده است که نسل‌کشی شنگال در تاریخ جامعه ایزدی، به عنوان جنایتی علیه بشریت و نسل‌کشی زنان ثبت شده است.

هزاران نفر کشته و ربوده شدند

در این بیانیه آمده است که در جریان نسل‌کشی شنگال، هزاران نفر کشته، ربوده و در بازارها خریدوفروش شدند. همچنین ده‌ها هزار نفر به اجبار آواره شدند و هزاران زن، دختر و کودک ایزدی پس از ربوده شدن، به بردگی گرفته شده و در معرض خشونت جنسی، شکنجه روانی و خشونت جسمی قرار گرفتند.

در ادامه تأکید شده است: «این جنایت تنها علیه انسان‌ها نبود، بلکه ارزش‌های انسانی، فرهنگ، هویت و مقدسات ملت‌ها را نیز هدف قرار داد.»

بر اساس این بیانیه، با وجود گذشت ۱۲ سال از این نسل‌کشی، سرنوشت حدود ۲ هزار و ۷۰۰ ایزدی همچنان نامشخص است.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «مفقودشدگان تنها یک آمار نیستند. هنوز از سرنوشت بسیاری از زنان ایزدی اطلاعی در دست نیست. خانواده‌های افراد ربوده‌شده سال‌هاست با درد، انتظار و ناامیدی زندگی می‌کنند و حتی خانواده‌هایی که در کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند نیز از حمایت‌های حقوقی، روانی و اجتماعی کافی برخوردار نیستند.»

تأکید بر ادامه دادخواهی

در این بیانیه بار دیگر بر ضرورت شناسایی گورهای دسته‌جمعی و محاکمه عاملان نسل‌کشی تأکید شده و آمده است: «تا زمانی که حتی یک مفقود و یک گور دسته‌جمعی در جهان باقی مانده باشد، پیگیری حقوقی عاملان این نسل‌کشی را ادامه خواهیم داد و در برابر این جنایت علیه بشریت سکوت نخواهیم کرد.»

برگزارکنندگان این کارزار اعلام کردند هدف از این اقدام، جلب توجه افکار عمومی جهان به سرنوشت جامعه ایزدی و پیشبرد یک مبارزه حقوقی مشترک برای روشن شدن سرنوشت مفقودشدگان است.

در پایان این بیانیه از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، دولت‌هایی که نسل‌کشی ایزدیان را به رسمیت شناخته‌اند، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، رسانه‌ها و مدافعان دموکراسی خواسته شد برای محاکمه عاملان این جنایت و روشن شدن سرنوشت مفقودشدگان اقدامات عملی انجام دهند.

این کارزار با مشارکت جنبش آزادی زنان ایزدی (TAJÊ)، سازمان چتر شوراهای زنان ایزدی آلمان (SMJÊ)، اتحادیه زنان ایزدی سوریه (YJÊS)، سازمان زنان ایزدی روسیه و سازمان زنان ایزدی ارمنستان برگزار می‌شود.