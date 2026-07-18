سرویس سوریه - جنبش آزادی زنان ایزدی و سازمان چتر شوراهای زنان ایزدی با همکاری سازمانهای زنان ایزدی در سوریه، روسیه و ارمنستان، همزمان با دوازدهمین سالگرد نسلکشی شنگال، کارزار بینالمللی «برای عدالت و آزادی؛ تو نیز صدای اسیران فرمان باش» را آغاز کردند. این کارزار تا ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، ادامه خواهد داشت.
به گزارش کردپرس، جنبش آزادی زنان ایزدی (TAJÊ) و سازمان چتر شوراهای زنان ایزدی (SMJÊ) با مشارکت سازمانهای زنان ایزدی در سوریه، روسیه و ارمنستان، کارزار بینالمللی «برای عدالت و آزادی؛ تو نیز صدای اسیران فرمان باش» را به مناسبت دوازدهمین سالگرد نسلکشی شنگال آغاز کردند.
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