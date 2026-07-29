سرخط خبرهای ۷مرداد خبرگزاری کردپرس

افشاگری یکی از نمایندگان پیشین مجلس: قرار نیست اوجالان از امرالی بیرون بیاید
شامیل طیار، نماینده پیشین حزب عدالت و توسعه، با انتشار اخباری از پشت صحنه حکومت ترکیه درباره «قانون چارچوب صلح» مدعی شد این قانون شامل عفو عمومی نخواهد بود، فرماندهان ارشد PKK اجازه بازگشت به ترکیه را نخواهند داشت و عبدالله اوجالان نیز در زندان امرالی باقی خواهد ماند.
کنترل بلامنازع ترکیه، انگلیس و آمریکا بر نفت کرکوک
همزمان با ورود دوباره غولهای نفتی غرب به میادین کرکوک و واگذاری بخشی از پروژه توسعه این میدان به شرکت دولتی نفت ترکیه، معادلات انرژی شمال عراق وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن آنکارا، لندن و واشنگتن با ترکیب سرمایه، فناوری و مسیرهای صادرات، در حال تثبیت نفوذ خود بر یکی از مهمترین منابع نفتی عراق هستند.
پدری که استخوانهای پسرش را در جعبه تحویل گرفته بود: ما صلح می خواهیم
علیرضا ارسلان که بقایای پیکر پسرش، هاکان ارسلان، را هفت سال پس از جانباختن او در درگیریهای منطقه سور آمد، داخل یک جعبه تحویل گرفته بود، گفت مردم در سالهای درگیری متحمل رنجهای بسیاری شدهاند و حالا فقط صلح می خواهند.
باغچهلی: اوزگور اوزل نباید هدف تسویهحسابهای سیاسی واقع شود
دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملیگرا (MHP)، در واکنش به جدایی اوزگور اوزل و ۹۱ نماینده از حزب جمهوریخواه خلق (CHP) و تأسیس حزب نو خواستار احترام به جایگاه سیاسی اوزل و حقوق قانونی کمال قلیچداراوغلو شد و تأکید کرد اختلافات میان دو جریان نباید به دشمنی و تنش اجتماعی تبدیل شود.
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