به گزارش کردپرس، وکیل خانواده قدری باغدو، روزنامهنگار روزنامه آزادی ولات که به قتل رسید، اعلام کرد برای بازجویی دوباره از طالب گولر، عضو داعش، به دادستانی مراجعه خواهند کرد و تأکید کرد که این پرونده را نمیتوان صرفاً بهعنوان یک «پرونده قضایی عادی» بررسی کرد.
پرونده مربوط به قتل قدری باغدو، از کارکنان روزنامه آزادی ولات، که در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴ در آدانا به قتل رسید، در ژوئن ۲۰۱۵ به شعبه رسیدگی به پروندههای «فاعل ناشناس» ارجاع داده شد. از آن زمان تاکنون هیچ پیشرفت قابل توجهی در روند رسیدگی به این پرونده حاصل نشده و تحقیقات مؤثری نیز انجام نگرفته است. با وجود اظهارات تانر گولر و ثروت کوچ که از مظنونان این پرونده هستند، هیچ اقدامی درباره آنان صورت نگرفت و پرونده بهطور آگاهانه در وضعیت بلاتکلیف رها شد. با این حال، پس از آنکه چندی پیش اعلام شد طالب گولر، عضو داعش، توسط سازمان اطلاعات ترکیه (میت) از سوریه به ترکیه منتقل شده است، پرونده قتل قدری باغدو بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت.
پس از انتقال طالب گولر به ترکیه، که مدت کوتاهی پس از قتل باغدو بهعنوان یکی از عاملان این جنایت شناسایی شده بود، توگای بک، وکیل خانواده باغدو، اعلام کرد که برای بازجویی مجدد از گولر به دادستانی مراجعه خواهند کرد.
این پرونده مانند یک جنایت عادی بررسی شد
توگای بک با انتقاد از اینکه در اطلاعیههای منتشرشده از سوی مقامهای مسئول درباره انتقال طالب گولر به ترکیه، هیچ اشارهای به نقش او بهعنوان یکی از مظنونان اصلی قتل قدری باغدو نشده است، یادآور شد که در همان دوره، علاوه بر باغدو، سه نفر دیگر نیز در آدانا توسط داعش به قتل رسیده بودند.
وی با تأکید بر اینکه از همان ابتدا تلاش شده پرونده قتل قدری باغدو پنهان بماند، گفت: «پرونده قتل قدری باغدو در میان پروندههای فاعل ناشناس رها شد. با وجود اینکه بارها بهصورت کتبی درخواست کردیم این قتل بهعنوان جنایتی که توسط سازمان داعش انجام شده بررسی شود و تحقیقات در همین چارچوب ادامه یابد، دادستانی و نیروهای پلیس این پرونده را مانند یک قتل عادی تلقی کردند و هیچ تحقیقاتی در چارچوب جرایم تروریستی انجام ندادند.»
توگای بک با اشاره به نقش طالب گولر پیش از قتل، که اخیراً اعلام شده توسط سازمان اطلاعات ترکیه (میت) از سوریه به ترکیه منتقل شده است، یادآور شد که او درست پیش از وقوع قتل، شخصاً به پلیس مراجعه کرده و قدری باغدو را هدف قرار داده بود.
بک گفت: «طالب گولر شخصاً نزد پلیس شکایت کرده و مدعی شده بود که قدری باغدو با PKK ارتباط دارد و باید از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شود.» به گفته او، گولر همچنین با این ادعا که در جریان اعتراضات کوبانی محل کسبش آسیب دیده است، خواستار اقدام قضایی علیه باغدو شده بود.
وی افزود: «در پی درخواستهایی که ما در سال ۲۰۱۵ ارائه کردیم، از طالب گولر بازجویی شد، اما او هرگونه ارتباط با قتل را انکار کرد. با این حال، بلافاصله پس از پایان بازجویی پلیس، همراه با باجناق خود، ثروت کوچ، به سوریه گریخت و به مدت ۱۲ سال در فعالیتهای داعش حضور داشت.»
بک ادامه داد: «ثروت کوچ بعدها از طریق شبکههای اجتماعی با فرهاد باغدو، پسر قدری باغدو، ارتباط برقرار کرد و اعتراف کرد که قتل را شخصاً دیده و این جنایت توسط اعضای داعش انجام شده است. با وجود اینکه این اعترافها را به دادستان ارائه کردیم، هیچ توجهی به آنها نشد.»
دادخواست جدیدی به دادستانی ارائه خواهیم کرد
وکیل خانواده باغدو با اشاره به اینکه طالب گولر پس از انتقال از سوریه به ترکیه از قانون «پشیمانی مؤثر» استفاده کرده و اعترافاتی انجام داده است، گفت با این حال تاکنون در چارچوب پرونده قتل قدری باغدو از او بازجویی نشده است.
او اعلام کرد که بار دیگر به دادستانی مراجعه خواهند کرد و خواستار بازجویی مجدد از گولر درباره قتلهای رخداده در جریان اعتراضات کوبانی، بهویژه قتل قدری باغدو، خواهند شد.
بک گفت: «ما به دادستان پرونده مراجعه خواهیم کرد. دادستانی نباید تنها به اظهارات قدیمی مبتنی بر انکار اکتفا کند، بلکه باید این فرد را که اکنون عضویت خود در داعش را پذیرفته است، دوباره مورد بازجویی قرار دهد. طالب گولر پس از انتقال به ترکیه از مزایای قانون پشیمانی مؤثر استفاده کرده و اعترافاتی داشته است، اما تاکنون درباره قتل قدری باغدو از او بازجویی نشده است. ما خواستار آن خواهیم شد که او درباره تمامی قتلهایی که در جریان اعتراضات کوبانی رخ دادهاند، دوباره مورد بازجویی قرار گیرد.»
این جنایتها با اطلاع نهادهای دولتی رخ داد
توگای بک با اشاره به زمینههای سیاسی این قتلها اظهار داشت: «ما میدانیم که بخشی از کشتارهایی که در آن دوره رخ داد، با اطلاع و تحت نظارت برخی مأموران و نهادهای دولتی انجام شد. از حملات انتحاری جلوگیری نشد و به نظر ما اعضای داعش در روند درگیریهای سوریه به نوعی مورد استفاده قرار گرفته بودند. به همین دلیل نیز این پروندهها هرگز بهطور جدی پیگیری نشد و هیچ تحقیق مستقل و بیطرفانهای درباره آنها صورت نگرفت. همچنان تلاش میشود ارتباط این سلسله قتلها با داعش پنهان بماند.»
اگر ارادهای واقعی وجود دارد، این پرونده باید دوباره بررسی شود
بک همچنین به اظهارات وزیر جدید دادگستری ترکیه درباره تشکیل «گروههای ویژه» برای رسیدگی به پروندههای قتلهای فاعل ناشناس اشاره کرد و گفت:
«اگر واقعاً اراده و جدیتی برای روشن شدن این پروندهها وجود دارد و قرار است بدون پیشداوری سیاسی همه قتلها بررسی شوند، پرونده قتل قدری باغدو نیز باید بار دیگر در همین چارچوب مورد رسیدگی قرار گیرد. همه شواهد و مدارک باید به شکلی بیطرفانه جمعآوری شوند. با این حال، با توجه به عملکردی که تاکنون شاهد بودهایم، میتوان گفت همچنان اصراری جدی بر این وجود دارد که قتلهایی که با انگیزههای سیاسی انجام شدهاند، در زمره پروندههای فاعل ناشناس باقی بمانند.»
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