عالمان اهل سنت کردستان؛ پیشگامان اعتدال، دانش ورزی و پاسداری از میراث اسلامی/ *ماموستا عابد نقیبی

کرد پرس- بسیاری از این عالمان، با تکیه بر قرآن کریم، سنت نبوی و میراث علمی مذاهب معتبر اهل سنت، در کنار آموزش علوم اسلامی، به حفظ وحدت مسلمانان، اصلاح اجتماعی، تربیت نسل های متعدد از طلاب و مقابله علمی با اندیشه های افراطی و تفرقه افکن پرداختند. این مقاله، با نگاهی تاریخی و جامعه شناختی، نقش آنان را در شکل گیری هویت دینی کردستان بررسی می کند.

کردستان در طول تاریخ، تنها یک منطقه جغرافیایی نبوده، بلکه یکی از مراکز مهم فرهنگ و تمدن اسلامی نیز به شمار آمده است. از قرن های گذشته تاکنون، صدها مدرسه علوم دینی در شهرهایی چون سنندج، سقز، بانه، مریوان، پاوه، جوانرود، پیرانشهر، مهاباد و دیگر مناطق کردنشین فعالیت داشته اند و هزاران طلبه در آن ها علوم اسلامی آموخته اند.

این نظام آموزشی سنتی، افزون بر انتقال دانش، به تربیت اخلاقی، مسئولیت پذیری اجتماعی و تقویت روحیه همزیستی میان مسلمانان نیز توجه داشت.

مدرسه؛ قلب تمدن اسلامی کردستان

مدارس علوم دینی کردستان بر پایه سنت دیرینه آموزشی شکل گرفته بودند. طلاب پس از فراگیری مقدمات، صرف، نحو، بلاغت، منطق، اصول فقه، فقه، تفسیر، حدیث و علوم عقلی، با دریافت اجازه علمی به تدریس، امامت جماعت، افتا و ارشاد مردم می پرداختند.

این مدارس در بسیاری از روستاها نیز فعال بودند و موجب می شدند حتی مناطق دورافتاده از نعمت آموزش دینی و فرهنگی برخوردار باشند.

ویژگی های برجسته عالمان کردستان

بررسی آثار و سیره بسیاری از عالمان کردستان نشان می دهد که ویژگی های زیر در میان آنان برجسته بوده است:

اهتمام به قرآن و سنت.

پایبندی به فقه حضرت امام شافعی همراه با احترام به دیگر مذاهب اسلامی.

توجه به اخلاق، تهذیب نفس و تربیت شاگردان.

ساده زیستی و ارتباط نزدیک با مردم.

اهتمام به حل اختلافات اجتماعی از طریق گفت وگو و داوری.

پرهیز از تعصب های مذهبی و قومی.

توجه به علم، تحقیق و تألیف.

نقش اجتماعی عالمان

عالمان اهل سنت کردستان تنها مدرس علوم دینی نبودند، بلکه در حل اختلافات خانوادگی، داوری های محلی، گسترش فرهنگ صلح، توسعه آموزش، کمک به نیازمندان و حفظ انسجام اجتماعی نیز نقش مهمی داشتند.

در بسیاری از مناطق، مسجد و مدرسه دینی، محور اصلی زندگی فرهنگی جامعه بود و عالم دینی علاوه بر تدریس، مرجع اعتماد مردم محسوب می شد.

مقابله علمی با جریان های افراطی

در دوره های مختلف تاریخی، جهان اسلام با جریان های فکری گوناگونی روبه رو بوده است. بسیاری از عالمان کردستان تلاش کردند با استدلال، آموزش صحیح، نگارش کتاب، مناظره علمی و تربیت شاگردان، پاسخگوی این چالش ها باشند.

روش آنان بیش از هر چیز بر اقناع علمی، اخلاق و گفت وگو استوار بود و همین رویکرد به کاهش تنش های مذهبی و تقویت همزیستی کمک می کرد.

برخی از چهره های برجسته

در میان عالمان اهل سنت کردستان، شخصیت های متعددی در تاریخ علمی منطقه شناخته شده اند که هر یک در فقه، حدیث، تفسیر، ادبیات یا آموزش علوم اسلامی نقش داشته اند؛ از جمله:

عالم نامدار ماموستا ملا عبدالکریم مدرس رحمت الله علیه؛ فقیه، مورخ و ادیب کرد که آثار متعددی در تاریخ و علوم اسلامی نگاشت.

عارف وعالم ماموستا ملا محمد باقر بالکی رضوان الله تعالی علیه از استادان برجسته علوم دینی و تربیت کنندگان طلاب.

ملا خلیل سیوطی؛ از عالمان شناخته شده کردستان که آثار فقهی و آموزشی او در مدارس علوم دینی مورد توجه بوده است.

عالم و عارف نامی شیخ عمر ضیاءالدین نقشبندی رحمت الله علیه؛ از شخصیت های اثرگذار در پیوند میان تعلیم دینی، اخلاق و اصلاح اجتماعی.

شیخ معروف نودهی و دیگر استادان مدارس سنتی که در انتقال علوم اسلامی به نسل های بعد نقش مهمی ایفا کردند.

هر یک از این شخصیت ها، در کنار تدریس و تألیف، شاگردان بسیاری تربیت کردند که خود به گسترش آموزش دینی در مناطق مختلف پرداختند.

میراث علمی

ثمره تلاش این عالمان را می توان در چند حوزه مشاهده کرد:

استمرار سنت آموزشی مدارس علوم دینی.

حفظ میراث فقه حضرت شافعی رحمت الله علیه در منطقه.

*نویسنده: ماموستا عابد نقیبی پژوهشگر ادیان و مذاهب اسلامی