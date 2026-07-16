یک سال پس از قتل «نیما جلفایی» دادگاهی تشکیل نشده/دادخواه پسرم هستم

به گزارش کردپرس، نیما جلفایی، جوان مهابادی روز شنبه ۲۵ اسفند ١٤٠٣ از خانه خارج شده و دیگر بازنگشت. نیما به خانواده‌اش گفته بود برای ناهار به دیدار دوستانش می‌رود، اما شب هنگام خبری از او نشد. خانواده‌اش پس از بی‌خبری‌های طولانی و تماس‌های بی‌پاسخ، موضوع را به آگاهی و مراجع قضایی اطلاع دادند.

تا اینکه یکشنبه شب ٢٦ اسفند، نیما در تماسی اضطراری از وضعیت وخیم خود خبر داده و می گوید:" افتادم توی آب، جایی رو نمی‌بینم، اما دو نفر دارند به سمتم می آیند". پس از این تماس، دیگر ارتباطی با او برقرار نشد و تلفنش خاموش شد.

تلفن همراه نیما خاموش شد/ کشف یک سرنخ

پس از آن خانواده تمام تلاش خود را برای پیدا کردن تنها پسرشان انجام دادند، حتی در کانال‌های محلی سردشت هم اعلام مفقودی زدند. اما خبری از نیما نبود تا اینکه موفق شدن پرینت تماس های نیما را بگیرند و متوجه یک شماره ناشناس شدند پس تماس با صاحب شماره در ابتدا او اظهار بی اطلاعی کرده اما بعدتر گفته "متین دوست نیما تا آخرین لحظات پیش او بوده است".

همین سرنخ به خانواده امید داد تا شاید بتوانند از این طریق خبری از پسرشان پیدا کنند. اما امیدها روز به روز کم رنگ تر می شد.

جسد نیما پس از روزها در جنگل های سردشت پیدا شد

هیرو پورمند، مادر نیما جلفایی جوان به قتل رسیده در این باره به خبرنگار کردپرس می گوید: دلخوش بودم با خودم می گفتم شاید پسرم برای کار به کردستان عراق رفته باشد برای همین از طریق پایانه های مرزی پیگیر شدیم اما متاسفانه این مورد صحت نداشت و عنوان کردند کسی با این نام و نشان از مرز رد نشده است. بنابراین پسرم هنوز در ایران بود و ما نمی دانستیم کجاست. پس از روزها پیگیری و جست‌وجو مداوم، نهایتاً در روز جمعه ٨فروردین، کوهنوردان پیکر نیما را در منطقه‌ای کوهستانی و جنگلی در حوالی سد سردشت پیدا کردند.

او اضافه می کند: بررسی‌های اولیه پزشکی قانونی نشان داد که آثار ضرب و شتم شدید، شکستگی دست و دنده و تخلیه یک چشم روی بدن او وجود دارد. طبق نظریه پزشکی قانونی، علت تامه فوت خونریزی مغزی ناشی از اصابت جسم سخت و سنگین و همچنین شکستگی مهره چهارم گردن اعلام شد.

مخفی شدن قاتل در کمپ ترک اعتیاد

مادر نیما ادامه می دهد: خوشبختانه عامل قتل که جوانی به نام متین و از دوستان سابق نیماست، پس از فرار به کمپ ترک اعتیاد توسط مأموران در همان شب کشف جنازه دستگیر شد. او ابتدا اعتراف کرد که ٦ ضربه به نیما زده است اما بعد اظهارات خود را تغییر داد و ادعا کرد فقط یک ضربه زده و قصد کمک به نیما را داشته است.

او اضافه می کند: میتن دوست قدیمی نیما بود. در واقع نیما روز آخر که از خانه بیرون رفت قرار بوده برای ناهار به پیش متین برود. هنگام ناهار درگیری بین نیما و متین رخ داده و با بیل ضرباتی متعددی به سر و گردن پسرم وارد کرده است.

مادر نیما می گوید: هنوز هم انگیزه قتل برای ما مشخص نشده است. پسر من دوستان چندانی نداشت و بسیار سربه زیر و آرام بود، تابستان سال گذشته مبلغ ۲ میلیون و پانصد هزار تومن به متین پول داده بود تا او را برای کار به عراق بفرستد اما نه از پیدا کردن کار خبری بود و نه حاضر بود پول پسرم را پس بدهد، ولی باز هم نمی دانم چه اتفاقی آن روز افتاده و چرا پسر من را به قتل رسانده اند؟ آیا آن مبلغ پول ارزش به قتل رساندن یک آدم را دارد؟

پرومند اضافه می کند: قاتل قبل از دستگیری جهت متواری شدن در یک کمپ ترک اعتیاد مخفی شده بود اما خوشبختانه در شب کشف جسد دستگیر شد و به قتل هم اعتراف کرد و اکنون در زندان ارومیه زندانی است.

یک سال و چهار ماه انتظار برای تشکیل دادگاه

مادر مقتول می گوید: در حال حاضر بیش از یک سال از قتل پسرم می گذرد اما تا کنون مراجع قضایی به درخواست های ما رسیدگی نکرده اند و کوتاهی های انجام شده در این پرونده برایمان بسیار عجیب است.

او اضافه می کند: تا کنون تنها یک جلسه دادگاه به صورت آنلاین برگزار شده و پس از آن ابلاغیه هایی برای جلسات دیگر آمده اما هیچکدام تشکیل نشده اند حتی یکی از جلسات ما در موعد مقرر در دادگاه حاضر شدیم اما اعلام کردند که قاضی به تعطیلات رفته و جلسه دادگاه لغو شد!

مادر نیما ادامه می دهد: خون پسرم بیگناه ریخته شده و اکنون کسی نیست داد من مادر را بدهد و به حرفهایم گوش بدهد بیش از یک سال از قتل پسرم می گذرد چرا جلسه ای جهت دادگاهی متهمان تشکیل نشده است؟ چرا کسی پیگیر حق و حقوق پسرم نمی شود؟

او اضافه می کند: سوالات زیادی در این مدت ما را درگیر خودش کرده است به نظر می آید قاتل همدست داشته باشد. چون جایی که نیما را رها کرده بودند مسیر راحتی نبود و کوهنورد ها بعد از یک ساعت و نیم نیما را پیدا کردند. برای همین نمی تواند تنهایی نیما را به آنجا برده باشد ولی متاسفانه در این یک و سال و نیم اخیر دادگاهی تشکیل نشده تا حق پسرم را ادا کند و ما به جواب سوالهایمان برسیم.

ابهامات زیادی در پرونده قتل نیما وجود دارد

پرومند می گوید: در آخرین تماس نیما به ما گفت دو نفر دارند به سمتش می آیند. آنها چه کسانی بودند؟ چگونه جنازه پسرم ١٨ روز در جنگل مانده و خوراک حیوانات نشده؟ آیا جنازه را از جایی دیگر به آنجا منتقل کرده اند؟ نمی دانم!

اکنون با گذشت بیش از یک سال از این جنایت، پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد. مادری که همچنان در انتظار روشن شدن زوایای پنهان این پرونده و اجرای عدالت برای فرزندش است.

مادر نیما در پایان این گفت وگو تنها یک خواسته را مطرح می کند:تنها چیزی که می خواهم این است که حق پسرم ضایع نشود. بیش از یک سال است که با درد از دست دادن فرزندم زندگی می کنم. انتظار دارم تمام ابعاد این پرونده روشن شود و اگر افراد دیگری در این جنایت نقش داشته اند، شناسایی شوند. نیما جوان آرام و بی آزاری بود و هیچ کس نمی تواند باور کند چنین سرنوشتی در انتظارش بوده است. مگر یک مادر داغدیده غیر از اجرای عدالت چه می خواهد؟