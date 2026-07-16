کردپرس
بیانیه اکرم الکعبی در واکنش به توهین ترامپ به نمادهای ملی در دیدار با الزیدی: شهید المهندس و شهید سلیمانی نمادهای عراق و مایه عزت هستند؛ ترامپِ احمق و کودککُش مایه ننگ هستند.
این فاسدان و غارتگران، چه از طریق سرقت مستقیم و چه تحت پوشش سرمایهگذاری ها، برای مدت طولانی در توهم غارت ثروت های عراق نخواهند ماند.
هرگز نخواهند توانست عراق را به تسلیم وادار کنند؛ مقاومت اسلامی همچنان در کمین آنان خواهد بود و نیروهایشان را از عراق بیرون خواهد راند.
برای حل یکی از مهم ترین مشکلات مردم، یعنی بحران برق که از سال ۲۰۰۳ تاکنون ادامه داشته است، باید یادآور شد که تمامی کارشناسان این حوزه بر این باورند که همه مشکلات برق، ناشی از عملکرد شرکت های آمریکایی فاسدی است که مدیریت ایستگاه های توزیع برق را بر عهده داشته اند.
از دولت می خواهیم این شرکت ها را اخراج کرده و بهعنوان نخستین گام در مبارزه با فساد خارجی، آنها را با شرکتهای قابل اعتماد جایگزین کند.
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