دستگیری مامور قلابی در ارومیه

به گزارش کردپرس سرهنگ "محمد توحیدی" در باره این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی مجهز به ادوات و تجهیزات پلیس با معرفی خود به عنوان مامور دولت اقدام به کلاهبرداری از برخی شهروندان کرده است رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه مرکزی ارومیه قرار گرفت.



او ادامه داد: با انجام تحقیقات گسترده پلیسی و اشراف اطلاعاتی، در نهایت طی یک عملیاتی غافلگیرانه متهم شناسایی و دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.



فرمانده انتظامی ارومیه تصریح کرد: متهم در تحقیقات به عمل آمده به جرم ارتکابی اعتراف و سپس پرونده جهت رسیدگی تحویل مرجع قضائی شد.



سرهنگ توحیدی در پایان از شهروندان درخواست کرد در مواجه با اینگونه اشخاص فرصت طلب و درخواست های غیرقانونی ومشکوک آنها، سریعا موضوع را با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس است/.

