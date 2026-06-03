به گزارش کردپرس، سیوسه سال پس از ربایش و قتل سؤاد بولدان، عدنان ییلدریم و حاجی قارای؛ سه تاجر کُرد که خانوادهها و نهادهای حقوق بشری مسئولیت قتل آنان را متوجه ساختار موسوم به ژیتم (JİTEM) میدانند، فعالان و سیاستمداران کُرد در استانبول بر سر مزار آنان گرد آمدند. شرکتکنندگان در این مراسم با تأکید بر ضرورت محاکمه عاملان قتلهای سیاسی دهه ۹۰، اعلام کردند که روند صلح و آشتی در ترکیه بدون آشکار شدن حقیقت و اجرای عدالت به سرانجام نخواهد رسید.
مراسم یادبود سؤاد بولدان، عدنان ییلدریم و حاجی قارای، سه تاجر کُرد که در ژوئن ۱۹۹۴ پس از ربوده شدن به قتل رسیدند، در سیوسومین سالگرد کشته شدن آنان در گورستان آوجیلار استانبول برگزار شد.
در این مراسم، پروین بولدان عضو هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی)، و همسر سؤاد بولدان، تونجر بکرخان رئیس مشترک دمپارتی، مرال دانیش بشتاش رئیس مشترک کنگره دموکراتیک خلقها (HDK)، اعضای جمعیت «مادران صلح» و جمعی از فعالان سیاسی و مدنی حضور داشتند.
لیلا ییلدریم، دختر عدنان ییلدریم، در سخنانی تأکید کرد که خانوادههای قربانیان تا دستیابی به عدالت و روشن شدن حقیقت این پروندهها به مبارزه خود ادامه خواهند داد.
مرال دانیش بشتاش نیز با اشاره به قتلهای سیاسی و ناپدیدسازیهای قهری دهه ۱۹۹۰ گفت: «پس از گذشت دههها هنوز عدالت اجرا نشده و عاملان این جنایتها مورد بازخواست قرار نگرفتهاند. تا زمانی که ارادهای برای روشن شدن حقیقت وجود نداشته باشد، پرونده قتلهای بیسرانجام و ناپدیدشدگان اجباری همچنان باز خواهد ماند.»
او افزود که حتی در شرایطی که از روند صلح و جامعه دموکراتیک سخن گفته میشود، نمیتوان از کنار مطالبه عدالت برای قربانیان گذشته عبور کرد.
پروین بولدان: قاتلان محاکمه نشدند، بلکه محافظت شدند
پروین بولدان، همسر سؤاد بولدان، در سخنرانی خود گفت: «او برای ما سه چیز به جا گذاشت؛ دخترمان زلال، لباسهای خونین و شرافت.»
او با اشاره به چهرههای سیاسی و امنیتی دهه ۹۰ میلادی گفت: «کسانی که مسئول این جنایتها بودند هرگز محاکمه نشدند. برعکس، مورد حمایت قرار گرفتند و به فعالیت خود ادامه دادند. هزاران پرونده با عاملان مشخص وجود دارد اما هنوز عدالت اجرا نشده است.»
بولدان همچنین خواستار فعال شدن نهاد ویژه بررسی قتلهای حلنشده در وزارت دادگستری شد و تأکید کرد که دولت موظف است پرونده جنایتهای گذشته را روشن کند.
او با اشاره به روند جاری گفتوگوها برای حل مسئله کُرد در ترکیه افزود: «ما از صلح حمایت میکنیم، اما صلحی شرافتمندانه. صلحی که در آن حقیقت آشکار شود، عاملان جنایتها محاکمه شوند و یک کمیسیون حقیقتیاب و آشتی برای بررسی گذشته تشکیل شود.»
بکرخان: مردم کُرد انتظار دارند پرونده قتلهای سیاسی باز شود
تونجر بکرخان، رئیس مشترک دمپارتی، نیز در این مراسم گفت: «تنها جرم این افراد کُرد بودن بود. در دهههای گذشته هزاران نفر صرفاً به دلیل هویت کُردی خود جان باختند.»
او با اشاره به قتلهای سیاسی دهه ۹۰ افزود: «ما آمران و عاملان این جنایتها را میشناسیم. ۳۳ سال گذشته و زمان آن رسیده که این پروندهها دوباره گشوده شوند و خانوادهها به حق خود برسند.»
بکرخان تأکید کرد که یکی از مهمترین مطالبات جامعه کُرد از روند کنونی، روشن شدن سرنوشت قتلهای بیسرانجام، ناپدیدشدگان اجباری و محاکمه مسئولان این پروندههاست.
او گفت: «نمیتوان گفت گذشته را فراموش کنیم و فقط از آشتی حرف بزنیم. اگر قرار است صلحی واقعی شکل بگیرد، باید با گذشته روبهرو شد و عدالت را برقرار کرد. ما به خانوادههای قربانیان قول میدهیم که حقیقت روزی آشکار خواهد شد.»
مراسم یادبود با خواندن دعا بر مزار سؤاد بولدان، عدنان ییلدریم و حاجی قارای به پایان رسید.
گفتنی است سؤاد بولدان، عدنان ییلدریم و حاجی قارای در ۳ ژوئن ۱۹۹۴ پس از ربوده شدن در استانبول به قتل رسیدند. این پرونده به یکی از نمادینترین موارد قتلهای سیاسی و موسوم به «فاعل مجهول» در دهه ۹۰ ترکیه تبدیل شده است. خانواده قربانیان و سازمانهای حقوق بشری سالهاست ساختار غیررسمی ژیتم (JİTEM) وابسته به ژاندارمری ترکیه را مسئول این قتلها میدانند؛ اتهامی که هرگز بهطور کامل در دستگاه قضایی ترکیه روشن و تعیین تکلیف نشده است.
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