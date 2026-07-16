احصای بیش از ۸ میلیون کیلووات ساعت انرژی در کردستان با اجرای طرح «مهتاب»

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در این مدت چهار هزار و ۹۷۸ انشعاب غیرمجاز برق در سطح استان جمع آوری شد که از این محل، سه میلیون و ۹۳۴ هزار و ۱۱۰ کیلووات ساعت انرژی احصا شد.

وی افزود: همچنین ۱۷ هزار و ۱۹۷ متر کابل غیرمجاز از شبکه توزیع برق جمع آوری و سه هزار و ۷۲۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد که اصلاح این کنتورها به احصای چهار میلیون و ۴۳۰ هزار کیلووات ساعت انرژی منجر شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت مصرف برق، اظهار کرد: طی سه ماهه نخست امسال ۱۷ هزار و ۸۶۰ مورد بازدید و مدیریت بار روشنایی معابر و مشترکان پرمصرف و ۱۳ هزار و ۹۱۹ مورد تست و بازرسی چاه های آب کشاورزی انجام شد.

سلطانی از کشف و ضبط ۷۱ دستگاه استخراج کننده غیرمجاز رمزارز در این مدت خبر داد و ادامه داد: همچنین یک هزار و ۴۵۳ فیوز محدودکننده در شبکه نصب و پنج هزار و ۱۸۶ انشعاب جدید برق به متقاضیان واگذار شد.

وی یادآور شد: در قالب اجرای طرح «مهتاب»، یک هزار و ۷۷۱ واحد تجاری، ۴۸۱ مجتمع بین راهی و ۴۵۰ اداره و بانک مورد بازدید قرار گرفت و علاوه بر آن، اصلاح و تعدیل روشنایی معابر، پارک ها و فضاهای عمومی نیز در دستور کار قرار داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان بیان کرد: همچنین ۶۳۰ مسجد و مرکز مذهبی مورد پایش قرار گرفت که در نتیجه آن، ۴۵۶ مورد تجاوز از قدرت قراردادی، ۳۳ مورد استخراج غیرمجاز رمزارز، ۴۷۲ مورد برق غیرمجاز و ۲۴ مورد استفاده از انشعاب این مراکز در سایر کاربری ها شناسایی شد.

سلطانی مشارکت مردم در شناسایی انشعاب های غیرمجاز و مدیریت مصرف برق را از عوامل مؤثر در کاهش تلفات شبکه و پایداری تأمین برق عنوان کرد.