به گزارش کردپرس، علی حمهصالح، نماینده پیشین پارلمان عراق، در واکنش به حملات پهپادی شب گذشته به اربیل اعلام کرد که «حمله با پهپاد، دشمنی با مردم بیگناه اقلیم کردستان است».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که شامگاه گذشته منابع رسانهای از شنیده شدن صدای چند انفجار مهیب در اربیل خبر دادند. ساعاتی بعد نیز گزارشهایی از وقوع انفجارهایی در استان سلیمانیه و حمله به مقر برخی گروههای کُرد مخالف ایران منتشر شد.
تاکنون مقامهای رسمی جزئیات کاملی درباره عاملان حملات، میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نکردهاند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
نظر شما