به گزارش کردپرس، در روستای «خچ» (دمیرکاپی) از توابع شهرستان خوزات استان درسیم، فصل تهیه شیره توت آغاز شده است. ساکنان روستا از توتهای رسیده درختان برای تهیه شیره سنتی استفاده میکنند.
کار برداشت از نخستین ساعات صبح آغاز میشود. اهالی با پهن کردن برزنت زیر درختان، توتهای رسیده را به شیوه مشارکتی جمعآوری میکنند. توتها پس از جمع شدن در سطلها و لگنها، برای پخت شیره در دیگهای بزرگ ریخته میشوند.
توتها روی آتش پرحرارت حدود یک ساعت میجوشند و سپس برای خنک شدن کنار گذاشته میشوند.
پس از سرد شدن، توتها داخل کیسههای پارچهای ریخته و آب آنها گرفته میشود. آب بهدستآمده دوباره جوشانده میشود تا به شیره تبدیل شود یا برای تهیه لواشک، در زیر نور خورشید خشک شود.
تهیه شیره توت که از ماه ژوئن آغاز میشود، تا پایان ماه جولای ادامه دارد. توتهایی که روی درخت باقی میمانند نیز برای خشک کردن و مصرف در ماههای بعد جمعآوری میشوند.
منبع: مزوپوتامیا
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