۲۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶

هشدار هواشناسی درباره گرمای شدید در شهرهای کردستان ترکیه

هشدار هواشناسی درباره گرمای شدید در شهرهای کردستان ترکیه

سرویس ترکیه - اداره کل هواشناسی ترکیه با انتشار تازه‌ترین پیش‌بینی وضعیت جوی، نسبت به گرمای شدید هوا در برخی شهرهای کردستان ترکیه تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد.

به گزارش کردپرس، اداره کل هواشناسی ترکیه گزارش روزانه پیش‌بینی وضعیت هوا را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، مناطق شمالی ترکیه و بخش‌های داخلی مدیترانه آسمانی نیمه‌ابری تا ابری خواهند داشت. همچنین سواحل دریای سیاه مرکزی و شرقی، نواحی ساحلی استان کاستامونو و استان‌های سینوپ و آرتوین شاهد بارش باران خواهند بود.

در شهرهای ارزروم، قارص، آغری، ایغدیر و اردهان نیز از ساعات بعدازظهر رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی شده است.

اداره هواشناسی اعلام کرد منطقه سرحد (شامل ارزروم، قارص، آگری، ایغدیر و اردهان) در آغاز روز آسمانی صاف تا کمی ابری خواهد داشت، اما از بعدازظهر بر میزان ابرها افزوده شده و بارش‌های رگباری همراه با رعدوبرق در این مناطق آغاز می‌شود.

همچنین پیش‌بینی شده است دمای هوا در شهرهای دیاربکر، ماردین، سیرت و اورفا تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد و در برخی نقاط بالاتر از میانگین فصلی قرار گیرد.

کد مطلب 2797348

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