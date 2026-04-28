مشاهده ٣ قلاده خرس قهوه ‌ای در ارتفاعات مارمیشوی ارومیه

به گزارش کردپرس، مختار خانی افزود: یکی از شهروندان دوستدار محیط زیست موفق به مشاهده و ثبت تصاویر یک قلاده خرس قهوه‌ای به همراه دو توله در ارتفاعات منطقه گردشگری مارمیشو بخش سیلوانای ارومیه شده است.

اوبا بیان اینکه این تصاویر حضور فعال این گونه ارزشمند را در ارتفاعات منطقه تأیید می‌کند، تاکید کرد: این موضوع نشان‌ دهنده پویایی و وضعیت مطلوب زیستگاه‌های منطقه است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه به اهمیت خرس قهوه‌ای به ‌عنوان یکی از گونه‌های شاخص حیات وحش کشور اشاره و گفت: تداوم حضور این گونه، نتیجه همکاری جوامع محلی و اقدامات حفاظتی در منطقه است.

او با قدردانی از اهالی روستا و طبیعت ‌دوستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات وحش، بدون نزدیک شدن یا ایجاد مزاحمت، موضوع را به اداره محیط زیست گزارش دهند تا ضمن پایش مؤثر، امنیت مردم و گونه‌ های حیات وحش نیز تضمین شود.