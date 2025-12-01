۲ گونه پرنده جدید در سنندج ثبت شد

به گزارش کرد پرس، اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان از ثبت دو گونه پرنده جدید در شهر سنندج خبر داد؛ «شورش وهابی»، فعال محیط زیست و پرنده شناس کردستانی، موفق شد گونه های «بلبل زیر دم سرخ (Pycnonotus Cafer)» و «پیغوی کوچک (Tachyszpiza Badia)» را برای نخستین بار در استان کردستان شناسایی و ثبت کند.

بر اساس گزارش های وهابی، ۱۳ فرد از بلبل زیر دم سرخ در مناطق مختلف سنندج مشاهده شدند؛ این کشف ها اهمیت ویژه ای در افزایش دانش زیستی منطقه و ارتقای تنوع زیستی استان دارند و ضرورت حفاظت از زیستگاه های طبیعی و گونه های نادر را بیش از پیش نمایان می کنند.

گونه بلبل زیر دم سرخ غیربومی است و دلایل حضور آن در زیستگاه های سنندج نیازمند بررسی های دقیق و مداوم است تا اثرات احتمالی آن بر تنوع زیستی و اکوسیستم های طبیعی مشخص شود.