به گزارش کردپرس، دوران کالکان، از فرماندهان ارشد حزب منحل شده کارگران کردستان (PKK) در تازه‌ترین اظهارنظرهای خود درباره روند حل‌وفصل مسئله کرد در ترکیه گفت PKK تمام گام‌های لازم را برای پیشبرد روند صلح برداشته، اما دولت ترکیه همچنان سیاستی یک‌جانبه را دنبال می‌کند؛ سیاستی که به باور او در نهایت «به شکست و بن‌بست» خواهد انجامید.

دوران کالکان، در گفت‌وگویی جدید درباره روند حل‌وفصل مسئله کرد در ترکیه مواضع تندی بیان کرد. او گفت PKK بنا بر درخواست رهبر خود عبدالله اوجالان «گام‌های بزرگی» در مسیر صلح برداشته است: جنگ را متوقف کرده، کنگره انحلال را برگزار کرده و در تازه‌ترین مرحله نیز تصمیم گرفته نیروهای گریلای خود را از کردستان ترکیه خارج کند. به گفته او، «PKK همه اقداماتی را که لازم بود انجام داده است.»

کالکان تأکید کرد که مهم‌ترین انتظار اکنون «آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان» است و افزود: «تا این لحظه هیچ تغییری در وضعیت رهبرمان ایجاد نشده و شرایط امرالی همان است که بود. پس از گام‌های انجام‌شده از سوی جنبش کردی (PKK)، دیگر هیچ مانع جدی در برابر ادامه روند حل‌وفصل باقی نمانده و دولت و کمیسیون مربوطه باید بدون تأخیر اقدامات لازم را آغاز کنند.»

او دولت ترکیه را به پیگیری سیاستی یک‌جانبه متهم کرد و گفت: «ترکیه می‌خواهد همه‌چیز مطابق خواست خودش پیش برود و خودش هیچ گامی برندارد. اما باید بداند موضوع به این شکل پیش نخواهد رفت.»

کالکان با انتقاد از سیاست‌های کنونی آنکارا تأکید کرد که این مسیر کشور را به سمت «نتایج فاجعه‌بار» می‌برد: «سیاست امروز ترکیه نادرست است. اگر به همین شکل ادامه پیدا کند، کشور را به سمت مشکلات جدی سوق خواهد داد و در نهایت شکست می‌خورد و با واکنش تاریخی مردم روبه‌رو خواهد شد.»

فرمانده ارشد PKK در ادامه گفت فرآیند حل‌وفصل و ایجاد صلح در ترکیه «یک انتخاب سیاسی نیست»، بلکه یک «ضرورت» است. به گفته او، اگر طرف مقابل به میزان کافی پاسخگو نباشد، کشور و دولت با پیامدهای سنگینی روبه‌رو خواهند شد. او همچنین افزود PKK «برای هر اقدامی که لازم باشد آماده است» و منتظر واکنش و تصمیم طرف مقابل خواهد ماند.