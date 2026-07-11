روایت بازگشت یک زن کُرد به زادگاهش در قامت وزیر دفاع یک کشور اروپایی

به گزارش کردپرس، حضور دیلان یشیل‌گُز-زگریوس، وزیر دفاع و معاون نخست‌وزیر هلند، در اجلاس ناتو در آنکارا تنها یک سفر دیپلماتیک معمول نبود. این نخستین بار است که یک سیاستمدار کُردتبار متولد ترکیه، در مقام وزیر دفاع یکی از اعضای ناتو، در پایتخت ترکیه با مقام‌های بلندپایه نظامی این کشور دیدار می‌کند که با وجود حساسیت‌های دیرینه آنکارا نسبت به هویت کُردی و پیشینه خانوادگی او، بدون هیچ حاشیه رسمی برگزار شد.

به گزارش کردپرس، دیلان یشیل‌گُز-زگریوس، وزیر دفاع و معاون نخست‌وزیر هلند، در جریان اجلاس ناتو در آنکارا با یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، دیدار و گفت‌وگو کرد. وزارت دفاع ترکیه تصاویر رسمی این دیدار را منتشر کرد و آن را یکی از دیدارهای دوجانبه در حاشیه نشست وزیران دفاع ناتو معرفی کرد. ئنکته قابل توجه آن است که در بیانیه و تصاویر منتشرشده از سوی وزارت دفاع ترکیه، هیچ اشاره‌ای به پیشینه کُردی وزیر دفاع هلند نشده و دیدار صرفاً در چارچوب همکاری‌های ناتو روایت شده است.

یشیل‌گُز-زگریوس در سال ۱۹۷۷ در آنکارا و در خانواده‌ای کُرد از منطقه درسیم متولد شد. خانواده او پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰ به دلیل فعالیت‌های سیاسی یوجل یشیل‌گُز، پدرش، ترکیه را ترک کردند و به هلند پناهنده شدند. او پس از ورود به عرصه سیاست هلند، در سال‌های اخیر به یکی از چهره‌های شاخص حزب مردم برای آزادی و دموکراسی (VVD) تبدیل شد. این حزب سال‌ها رهبری دولت هلند را بر عهده داشت. یشیل‌گُز پیش از تصدی وزارت دفاع، وزیر دادگستری و امنیت هلند بود و به اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه در حوزه مهاجرت، امنیت و مبارزه با تروریسم شهرت دارد. وب‌سایت رسمی وزارت دفاع هلند در معرفی او، بدون اشاره به پیشینه قومی‌اش، بر ضرورت افزایش توان دفاعی اروپا و اجرای بزرگ‌ترین برنامه سرمایه‌گذاری نظامی تاریخ هلند تأکید کرده است.

دیدار در آنکارا؛ بدون حاشیه رسمی

پیش از اجلاس ناتو نیز یشیل‌گُز در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ در مقر ناتو در بروکسل با یاشار گولر دیدار کرده بود و وزارت دفاع ترکیه تصاویر آن دیدار را نیز منتشر کرده بود. در جریان سفر به آنکارا، رسانه‌های رسمی ترکیه از جمله وزارت دفاع، خبرگزاری آناتولی و رسانه‌های دولتی، او را صرفاً وزیر دفاع هلند معرفی کردند و از پرداختن به ریشه کُردی یا سوابق خانوادگی‌اش خودداری کردند. با وجود سکوت نهادهای رسمی، دیلان یشیل‌گُز سال‌هاست در برخی رسانه‌های ملی‌گرای ترکیه چهره‌ای شناخته‌شده است. دلیل این موضوع، نه مواضع سیاسی او، بلکه پیشینه خانوادگی‌اش است.یوجل یشیل‌گُز، پدر او، حقوقدان و فعال حقوق بشر کُرد بود که پس از کودتای ۱۹۸۰ ترکیه این کشور را ترک کرد. برخی رسانه‌ها و جریان‌های ملی‌گرای ترکیه طی سال‌های گذشته مدعی همدلی یا نزدیکی او با پ.ک.ک شده‌اند، اما این ادعاها هرگز در قالب اسناد قضایی یا مواضع رسمی دولت ترکیه درباره خود دیلان یشیل‌گُز مطرح نشده است.

در مقابل، خود یشیل‌گُز در سیاست داخلی هلند از جمله سیاستمدارانی است که رویکردی سخت‌گیرانه در قبال تروریسم اتخاذ کرده است. او در زمان وزارت دادگستری هلند خواستار محاکمه اعضای هلندی داعش در منطقه تحت کنترل نیروهای کُرد در سوریه شده بود و با بازگرداندن آنها به هلند مخالفت کرده بود. تحلیل پوشش رسانه‌ای این سفر نشان می‌دهد که برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، حضور یک وزیر دفاع کُردتبار در آنکارا به موضوعی برای تنش دیپلماتیک تبدیل نشد. خبرگزاری رویترز که نشست وزیران دفاع ناتو را پوشش داد، تمرکز اصلی این اجلاس را بر افزایش هزینه‌های دفاعی، توسعه صنایع نظامی اروپا و همکاری میان اعضای ناتو عنوان کرد و هیچ اشاره‌ای به حاشیه‌ای درباره پیشینه قومی وزیر دفاع هلند نکرد. همچنین رسانه‌های رسمی ترکیه، از جمله وزارت دفاع، دیدار یشیل‌گُز با یاشار گولر را کاملاً عادی و در چارچوب روابط میان دو عضو ناتو توصیف کردند.

پیام سیاسی سفر

در نهایت، این سفر نشان داد که ملاحظات امنیتی و الزامات همکاری در چارچوب ناتو، دست‌کم در سطح روابط رسمی، بر حساسیت‌های دیرینه ترکیه نسبت به مسئله کردها و پیشینه خانوادگی یکی از عالی‌ترین مقام‌های دولت هلند غلبه کرده است.