عزت ملت ایران در مقاومت، وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان است

به گزارش کرد پر س، آیین گرامیداشت امام المسلمین، سیدالشهدای انقلاب اسلامی و قائد شهید امت، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (ره) و خانواده معظم له، روز شنبه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مسجد جامع سنندج برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در کردستان در این مراسم با تسلیت این ضایعه، حضور گسترده مردم در آیین تشییع را نشانه وفاداری ملت ایران به آرمان های انقلاب اسلامی و راه شهدا دانست.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی با استناد به آیه ۴۵ سوره انفال، استقامت، پایداری و یاد خدا را رمز پیروزی مؤمنان در میدان های دشوار عنوان کرد و افزود: شخصیت های بزرگ در مکتب اسلام با مجاهدت، خودسازی و حرکت در مسیر حق پرورش می یابند و عزت حقیقی نیز در همراهی با حق، حتی در سخت ترین شرایط، حاصل می شود.

وی با بیان اینکه دشمنی با ملت ایران همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر وحدت، مقاومت و همدلی می تواند در برابر فشارهای دشمنان ایستادگی کرده و مسیر عزت و پیشرفت را ادامه دهد.

حجت الاسلام پورذهبی همچنین خطاب به مدیران استان، ادامه داد: مسئولان باید با روحیه جهادی، ارتباط مستقیم با مردم را تقویت کنند، برای شنیدن مطالبات شهروندان در دسترس باشند و همه توان خود را برای جلب رضایت عمومی به کار گیرند.

وی یادآور شد: هرچند ممکن است همه مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت قابل حل نباشد، اما خدمت صادقانه، امیدآفرینی، وحدت و همدلی می تواند به تقویت سرمایه اجتماعی کشور منجر شود.

سفر سال ۸۸ رهبر انقلاب نقطه عطف توسعه استان بود

در ادامه این مراسم، استاندار کردستان نیز با اشاره به سفر رهبر شهید انقلاب به استان در سال ۱۳۸۸، آن سفر را نقطه عطفی در روند توسعه کردستان دانست و بیان کرد: این سفر موجب کمرنگ شدن نگاه امنیتی به استان، تقویت رویکرد فرهنگی و تحکیم وحدت مذهبی و قومی شد.

آرش لهونی گفت: رهبر شهید در جریان سفر به کردستان با تبیین ظرفیت ها و نیازهای استان، مسیر توسعه را برای مدیران ترسیم کردند و اجرای طرح های متعدد عمرانی، اقتصادی و فرهنگی از دستاوردهای آن سفر بود.

وی افزود: در پی مصوبات آن سفر، یک هزار و ۲۵۰ پروژه مهم در استان اجرا شد که نقش مؤثری در شتاب بخشی به روند توسعه کردستان داشت.

استاندار کردستان بیمارستان کوثر سنندج، کارخانه لاستیک بارز و توسعه زیرساخت های راه استان را از مهم ترین پروژه های اجراشده در چارچوب مصوبات آن سفر برشمرد و بر ضرورت تداوم مسیر توسعه و خدمت رسانی به مردم تأکید کرد.