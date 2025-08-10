اردوغان: هیچ توافق پنهانی با PKK وجود ندارد

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در پیامی خطاب به خانواده‌های سربازان کشته‌شده، کهنه‌سربازان و همه شهروندان کشورش درباره اقدامات در مسیر دستیابی به هدف پروژه موسوم به «ترکیه‌ای بدون تروریسم» تأکید کرد:

«در هیچ مرحله‌ای از این فرآیند، هیچ سازش یا امتیاز محرمانه‌ای برای رسیدن به ترکیه‌ای بدون تروریسم مطرح یا پیشنهاد نشده است.»

او خاطرنشان کرد که ترکیه امروز با همکاری ملت، برای تحقق اهداف «چشم‌انداز قرن ترکیه» تلاش می‌کند تا کشوری عاری از ترور بنا کند و میهن را از فاجعه‌ای که نزدیک به نیم قرن ادامه داشته، نجات دهد.

اردوغان با تأکید بر شفافیت این روند گفت:

«کاملاً مطمئن باشید که این فرآیند در هیچ مرحله‌ای شامل توافق یا امتیاز پنهانی نبوده و در آینده نیز چنین نخواهد بود. هیچ اقدامی انجام نشده و انجام نخواهد شد که موجب رنج روحی خانواده‌های نظامیان جان باخته یا نگرانی بستگان و مجروحان شود.»

او در پایان ابراز داشت:

«هنگامی که به هدف “ترکیه بدون تروریسم” برسیم، صفحه‌ای کاملاً جدید گشوده خواهد شد، سرزمینی به دور از تروریسم ایجاد می‌شود و برادری هزار ساله ما وارد مرحله‌ای نو خواهد شد؛ و این آفتی که در میان ما به وجود آمده، برای همیشه ریشه‌کن خواهد شد.»