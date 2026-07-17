پل دوهزار ساله جندره؛ شاهکار مهندسی در کردستان ترکیه + فیلم و تصاویر

به گزارش کردپرس، سمسور که در منطقه فرات میانی قرار دارد، به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، در طول تاریخ یکی از شهرهای راهبردی منطقه بوده است. این شهر که در جنوب به بیابانهای عربی و در شمال به رشتهکوههای توروس میرسد، شمالیترین بخش جغرافیایی موسوم به «هلال حاصلخیز» را تشکیل میدهد. به همین دلیل، در طول تاریخ ۱۶ تمدن، از جمله هیتیها، پادشاهی کوماگنه، هوریها، میتانیها، رومیها، بیزانسیها، سلجوقیان و عثمانیها بر این منطقه حکومت کردهاند.
در این شهر که به موزهای روباز شباهت دارد، حدود ۳۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی متعلق به تمدنهای مختلف وجود دارد. یکی از مهمترین این آثار، پل جندره است که در حدود ۵۵ کیلومتری مرکز شهر قرار دارد.
پل جندره بر روی رودخانه جندره و در مسیر ارتباطی شهرستانهای کاهتا و سینجیک، در دوران امپراتور روم، سپتیمیوس سوروس، ساخته شد. این پل با ۱۸۲۶ سال قدمت، همچنان در برابر گذر زمان استوار مانده است.
برآورد میشود ساخت این پل بین سالهای ۱۹۸ تا ۲۰۰ میلادی انجام شده باشد. پل جندره بدون استفاده از هرگونه ملات و تنها با درهم قفل شدن سنگهای عظیم تراشخورده ساخته شده و به عنوان عریضترین و دومین پل تکقوسی بلند جهان از دوران روم شناخته میشود. این پل ۱۲۰ متر طول و ۷ متر عرض دارد و تنها از یک قوس اصلی تشکیل شده است.
ارتفاع این قوس به حدود ۳۰ متر میرسد. پل جندره تا سال ۱۹۹۷ نیز محل عبور خودروها بود و از این نظر، یکی از کهنترین پلهای جهان به شمار میرود که برای طولانیترین دوره بهطور پیوسته مورد استفاده وسایل نقلیه قرار گرفته است.
ستونی که قربانی نبرد بر سر تاجوتخت شد
پل جندره به دست لژیون شانزدهم «فلاویا فیرما» برای عبور ایمن سپاه و نیروهای تدارکاتی روم از رودخانه جندره، در جریان لشکرکشیها علیه امپراتوری ساسانی ساخته شد.
در ورودی پل، دو ستون به افتخار امپراتور سپتیمیوس سوروس و همسرش، جولیا دومنا، برپا شده بود. همچنین در خروجی پل نیز دو ستون دیگر به افتخار دو پسر امپراتور، کاراکالا و گتا، ساخته شد.
اما پس از مرگ امپراتور، میان دو برادر بر سر جانشینی نبردی درگرفت که با کشته شدن گتا پایان یافت. کاراکالا که در این رقابت پیروز شده بود، دستور داد ستون یادبود گتا تخریب شود. به همین دلیل، امروزه از چهار ستون اولیه، تنها سه ستون در کنار پل باقی مانده است.
پل جندره که در محدوده پارک ملی کوه نمرود و در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، هر سال میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است.
منبع: مزوپوتامیا
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