کشف ٩ بطانه سنجاب از قاچاقچیان حیات وحش در پیرانشهر

به گزارش کردپرس، طه ایزان افزود: ۹ بطانه سنجاب کشف از قاچاقچیان حیات وحش، طی برنامه ای در طبیعت رهاسازی شدند.
او افزود: در این برنامه که با حضور علیرضا سید قریشی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی استان و هیات همراه برگزار شد پس اطمینان از سلامت جسمانی سنجابها رها سازی آنها در منطقه حفاظت شده میر آباد انجام گرفت.
ایزان تاکید کرد: مطابق قانون هرگونه خرید و فروش حیات وحش ممنوع است لذا از عموم مردم طبیعت دوست شهرستان درخواست می شود در صورت مشاهده حیات وحش آسیب دیده و هر گونه تخلف زیست محیطی، مراتب را از طریق سامانه تلفن رایگان۱۵۴۰ اطلاع دهند.
گفتنی است؛ در سالهای اخیر حیات جنگلهای زاگرس با شکار و قاچاق بیرویه سنجاب بیش از گذشته در معرض تهدید قرار گرفته است، زیرا این سنجابها نقش موثری در رشد و توسعه درختان بومی جنگلی دارند.
در هر هکتار در جنگل ۱۵ تا ۲۵ عدد سنجاب وجود دارد. این گونههای نگهدارنده جنگل در انتهای زنجیره غذایی گیاهخواران، گوشتخواران و میوهخواران قرار دارند که در واقع هستهخوار به شمار میروند.
هر گونه خرید و فروش حیوانات وحشی بدون مجوز قانونی و استفاده آنها تحت هر عنوانی مصداق جرم تلقی میشود.
