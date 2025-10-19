تحویل یک قطعه گونه کمیاب جغد انبار به حفاظت محیط زیست ارومیه

به گزارش کردپرس، مختار خانی افزود:این گونه کمیاب که از ناحیه بال چپ و یک پا مصدوم شده است توسط یکی از شهروندان دوستدار حیات وحش به محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحویل شد.



خانی با اشاره به ویژگی های این گونه گفت:جغد انبار یا جغد سفید با نام علمی Tyto alba یکی از زیباترین جغدهای ایران است. این پرنده به دلیل لانه‌سازی در مناطق مسکونی، انبارها و سوله‌ها به این نام شناخته می‌شود ؛ صورت سفید و قهوه‌ای رنگ به شکل قلب دارد و عمدتاً از مهره‌داران کوچک مانند جوندگان، به‌ویژه موش‌ها، و گاهی پرندگان کوچک تغذیه می‌کند.



او تاکید کرد: پرنده به دلیل عدم توانایی پرواز نیازمند تیمار و مراقبت است و فرآیند تیمار آن در حال انجام است و پس از بهبود و حصول اطمینان از سلامتی در طبیعت و زیستگاه مناسب رهاسازی خواهد شد.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه در پایان تاکید کر : عموم علاقمندان و دلسوزان حیات وحش در صورت مشاهده حیات وحش آسیب دیده و مواردی مانند حیوان آزاری می توانند موضوع را به این اداره و یا سامانه سراسری ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

