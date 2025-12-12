به گزارش کردپرس، گارد محلی (کوروجوها) در استان شرناخ، با استفاده از سلاح‌های جنگی دوربرد، ۳۶ بز کوهی را در ارتفاعات به قتل رساندند. این کشتار در محدوده‌ای میان اراضی و مراتع روستاهای جلبیه و بیلیگا از توابع شهرستان سیلوپی و نواحی روستایی وابسته به شه‌نوبا (اولودره) رخ داد؛ منطقه‌ای که یکی از اصلی ترین زیستگاه های طبیعی بزهای کوهی کردستان ترکیه به شمار می‌رود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، شماری از اعضای گارد محلی مستقر در منطقه سِگیرکه (شه‌نوبا) با سلاح‌های سازمانی و جنگی اقدام به تیراندازی به سوی بزهای کوهی کرده و دست‌کم ۳۶ رأس از این گونه حیات‌وحش را از پای درآوردند. انجمن محیط‌زیست شرناخ با اعلام این خبر تأکید کرد که این حیوانات در زمان جفت‌گیری و تولیدمثل هدف گلوله قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که پیامدهای جدی و بلندمدتی برای چرخه حیات منطقه خواهد داشت.

در بیانیه این انجمن با اشاره به تداوم تخریب زیست‌محیطی در شرنخ آمده است که تعادل طبیعی و حیات‌وحش، در سایه سیاست‌هایی که به افراد مسلح با عنوان «حفاظت» اختیار داده می‌شود، به‌طور سیستماتیک نابود می‌شود. در این بیانیه تأکید شده که «جنگ علیه طبیعت» در این منطقه دهه‌هاست ادامه دارد و هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد.

انجمن محیط‌زیست شرناخ در ادامه، استانداری شرناخ، وزارت فرهنگ و گردشگری و وزارت کشاورزی و جنگل‌داری را فراخوانده است تا به مسئولیت‌های قانونی خود عمل کرده و بدون تأخیر، اقدامات قضایی و اداری لازم را علیه عاملان این کشتار انجام دهند. در این بیانیه همچنین از همه مدافعان حیات، فعالان محیط‌زیست و جنبش‌های اکولوژیک در سراسر کشور خواسته شده است که در برابر این کشتار سکوت نکنند و حساسیت لازم را نشان دهند.

در همین حال، شهروندان ساکن روستای بیلیگا در تماس با خبرنگارها، وقوع این کشتار را تأیید کرده و گفتند که با وجود ثبت شکایت، تاکنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.