به گزارش کردپرس، در استان مرزی حکاری در کردستان ترکیه که با جغرافیای کوهستانی خود زیستگاه گونه‌های متنوع حیات‌وحش به شمار می‌رود، بزهای کوهی حفاظت‌شده در نقطه‌ای نزدیک به ورودی شهر حکاری و در دامنه‌های «سره‌ سُلان» دیده شدند. این بزهای کوهی در حالی که مدتی به چرا مشغول بودند، پس از مدتی از دیده ها پنهان شدند.

به نوشته بخش ترکی آناتولی، این تصاویر با پهپاد ثبت شده و نشان می‌دهد که جمعیت بزهای کوهی در منطقه طی سال‌های اخیر به دلیل اقدامات حفاظتی افزایش یافته است.

جمیل اوزک، یکی از شهروندانی که موفق به مشاهده بزهای کوهی شد، در گفت‌وگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: «این نخستین بار است که این حیوانات را تا این اندازه نزدیک به شهر می‌بینم. آن‌ها اکنون بخشی از زندگی ما شده‌اند و همه باید از آن‌ها محافظت کنیم. در زمستان باید خوراک و در تابستان آب برایشان فراهم کنیم. اخیراً حتی تا جاده‌ها پایین آمده‌اند. دیروز هم کنار جاده مشغول نوشیدن آب بودند.»

او افزود: «اگر کسی به این حیوانات آسیب برساند، حتماً گزارش خواهم داد. پیش‌تر تنها با دوربین می‌توانستیم آن‌ها را از دور ببینیم، اما اکنون درست جلوی چشم ما به صورت گله‌ای دیده می‌شوند. باید از این میراث طبیعی پاسداری کنیم.»