پس از ترامپ، سیاست آمریکا در قبال کردها تغییر خواهد کرد

به گزارش کردپرس، مایکل روبین، پژوهشگر آمریکایی و از کارشناسان شناختهشده مسائل خاورمیانه و کردها، در گفتوگو با نشریه آمارجی نسبت به شکست روند صلح میان دولت ترکیه و کردها هشدار داد و تأکید کرد که رجب طیب اردوغان ارادهای واقعی برای حل مسئله کردها ندارد. او همچنین سیاستهای آمریکا در قبال ترکیه و سوریه را «فاسد»، «خودویرانگر» و مبتنی بر منافع مالی برخی افراد نزدیک به دولت ترامپ توصیف کرد.
روبین در این مصاحبه با اشاره به فراخوان اخیر عبدالله اوجالان برای انحلال پ.ک.ک گفت درک اردوغان از این اقدام کاملاً اشتباه بوده است. به گفته او، اوجالان با طرح موضوع انحلال پ.ک.ک در واقع تلاش داشت دستاوردهای کردها در شمالشرق سوریه حفظ شود، اما اردوغان این موضوع را صرفاً بهعنوان «پیروزی» دولت ترکیه تعبیر کرد، بدون آنکه حاضر باشد امتیازی متقابل به کردها بدهد.
این تحلیلگر آمریکایی هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند به ازسرگیری درگیریها منجر شود، زیرا به گفته او «ترکیه هرگز نتوانسته کردها را از نظر نظامی شکست دهد» و در مقابل، کردها نیز از مطالبات و حقوق خود عقبنشینی نکردهاند. او تأکید کرد اگر دولت ترکیه وارد یک روند واقعی و معنادار گفتوگو نشود، احتمال بازگشت خشونت بسیار جدی خواهد بود.
روبین همچنین در اشاره به جلسه استماع کنگره آمریکا گفت تا زمانی که عبدالله اوجالان از زندان آزاد نشود و ایالات متحده تحریمها و برچسبگذاریهای خود علیه پکک و برخی اعضای کنگره ملی کردستان را لغو نکند، واشنگتن نمیتواند نقشی معتبر بهعنوان میانجی ایفا کند. او تصریح کرد: «این اردوغان نیست که تعیین میکند طرف مذاکره چه کسی باشد؛ کردها خودشان باید مذاکرهکننده هایشان را انتخاب کنند.»
او در بخش دیگری از سخنانش دولت ترکیه را فاقد صداقت سیاسی دانست و گفت نهتنها حزب عدالت و توسعه، بلکه حتی بخشی از اپوزیسیون ترکیه نیز حاضر نشده با «نژادپرستی ریشهدار» در این کشور مواجه شود. روبین مدعی شد امروز هیچ سیاستمدار مخالف یا اقلیت قومی و مذهبی در ترکیه امنیت ندارد و همه «هدف» حکومت هستند.
این کارشناس آمریکایی همچنین برخورد دولت اردوغان با حزب جمهوریخواه خلق را «کودتا» توصیف کرد و خواستار آن شد که آمریکا همچنان رهبری رسمی این حزب را به رسمیت بشناسد. او حتی پیشنهاد داد اگر کمال قلیچداراوغلو دبر اساس خواسته اردوغان بار دیگر رهبری حزب را برعهده بگیرد، واشنگتن باید او را تحریم کند.
روبین در ادامه با انتقاد شدید از سیاستهای آمریکا در خاورمیانه، بهویژه نقش تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه ترامپ در عراق و سوریه گفت ترکیه «هیچ دوستی جز تام باراک ندارد» و علت آن نیز منافع اقتصادی و مالی است که برخی افراد در واشنگتن از نزدیکی به آنکارا به دست میآورند. او سیاست کنونی آمریکا در قبال ترکیه را «فاسدترین سیاست آمریکا در خاورمیانه» توصیف کرد و گفت این سیاست نه بر پایه حاکمیت قانون و منافع ملی آمریکا، بلکه بر اساس منافع مالی برخی حلقههای نزدیک به دولت ترامپ شکل گرفته است.
این پژوهشگر آمریکایی همچنین سیاست آمریکا در سوریه را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و گفت واشنگتن در حالی از «مدارا» و «روابط میانجوامعی» سخن میگوید که همزمان از گروههایی حمایت میکند که به گفته او «زنان کرد را از پشتبامها به پایین پرتاب میکردند». او با اشاره تلویحی به نیروهای اسلامگرای مورد حمایت ترکیه در سوریه افزود: «نمیتوان به یک عضو القاعده کتوشلوار پوشاند و انتظار داشت ناگهان به یک لیبرال یا فردی مترقی تبدیل شود.»
روبین همچنین اظهارات تام باراک درباره تاریخ منطقه و دفاع او از نوعی نگاه نئوعثمانی را «تحریف تاریخ» دانست. او گفت روایتهایی مبنی بر اینکه ترکیه، سوریه و عراق «همواره یک واحد سیاسی و جغرافیایی طبیعی» بودهاند، بازتاب روایت ملیگرایان افراطی ترکیه است، در حالی که ملتهایی که تحت سلطه عثمانی بودهاند، تجربه و حافظهای کاملاً متفاوت از ترکها دارند.
او در پایان پیشبینی کرد که پس از پایان دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، سیاست آمریکا در قبال ترکیه و کردها تغییر خواهد کرد، زیرا سیاست فعلی به گفته او در راستای امنیت ملی آمریکا نیست. با این حال، روبین هشدار داد که بازسازی اعتماد از دسترفته کردها به آمریکا بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا به گفته او واشنگتن طی سالهای اخیر «عامدانه» آن را تضعیف کرده است.
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