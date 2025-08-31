به گزارش کردپرس، صباحات تونجل، زندانی سیاسی سابق و از اعضای «جنبش زنان آزاد» (TJA)، در سخنان خود در نشستی با عنوان «صلح و حقیقت» ضمن اشاره به جایگاه عبدالله اوجالان در روندهای سیاسی، تصریح کرد که آزادی فیزیکی او و امکان حضورش در مجلس برای سیاست‌ورزی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در نشستی با عنوان «صلح و حقیقت» که به ابتکار پلتفرم کار و دموکراسی شرناخ در شهر جزیر برگزار شد، سخنرانان بر لزوم تداوم روند صلح و رفع موانع آن تأکید کردند. این نشست که با حضور گسترده شهروندان در سالن کنفرانس شهرداری برگزار می شد با یک دقیقه سکوت به یاد جان‌باختگان مبارزه برای دموکراسی آغاز گشت. شیوان ساکمان مدیریت این نشست را برعهده داشت و در آغاز سخنان طاهر الچی، رئیس فقید کانون وکلای آمد که در راه صلح ترور شد، بازخوانی شد.

در این پانل، یوجل گنج، هماهنگ‌کننده مرکز تحقیقات اجتماعی ـ سیاسی، با اشاره به حضورش در «گروه راه‌حل دموکراتیک» در سال ۱۹۹۹، روند پس از آن را روایت کرد و تأکید کرد که «هیچ‌یک از تلاش‌های صلح بیهوده نبود» و هزینه‌های سنگینی که مردم کرد داده‌اند، سبب شده امروز دیگر انکار هویت کردها ممکن نباشد.

صباحات تونجل، عضو جنبش آزاد زنان (TJA)، در سخنان خود بر اهمیت شهر جزیره در مبارزات آزادی‌خواهانه کردها تأکید کرد و گفت عبدالله اوجالان همواره به دنبال یک طرف مذاکره بوده است. او با اشاره به شرایط کنونی خاورمیانه، خاطرنشان کرد: «مجلس باید حرف های اوجالان را به‌عنوان مخاطب اصلی خود بشنود. اگر کمیسیون پارلمانی نمی‌تواند به او دسترسی پیدا کند، باید شرایطی فراهم شود تا او به مجلس بیاید. کردها مسئولیت خود را انجام داده‌اند، اما دولت همچنان به وظایف خود عمل نمی‌کند.» تونجل حمایت دولت از گروه‌های مرتبط با القاعده در سوریه را مانعی جدی در برابر روند صلح دانست.

او همچنین با رد هرگونه همگرایی کامل با احزاب حاکم ترکیه گفت: «نه با ایدئولوژی حزب عدالت و توسعه (AKP) و نه با حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) نمی‌توان در همه موضوعات توافق داشت. ما با پارادایمی دموکراتیک، اکولوژیک و زن‌محور به مسائل نگاه می‌کنیم. به همین دلیل اوجالان از راه سوم سخن گفت.» به گفته تونجل، خلع سلاح به تنهایی همه مشکلات را حل نمی‌کند، چرا که مسئله زبان و آزادی همچنان پابرجاست. او تصریح کرد: «اوجالان باید آزاد شود. این موضوع برای کردها محل بحث نیست، بلکه یک ضرورت است. آزادی فیزیکی او و امکان سیاست‌ورزی در مجلس باید فراهم شود، زیرا پارادایم او متعلق به همه ملت‌های جهان است.»

در بخش پایانی نشست، سردار کوروجو روزنامه‌نگار کُرد نیز با اشاره به ۳۰ آگوست به‌عنوان «روز ناپدیدشدگان قهری» یادآور شد که مبارزات «مادران شنبه» نقش مهمی در آشکار کردن سرنوشت قربانیان داشته است. او تأکید کرد که برای نهادینه‌سازی صلح در جامعه، رویارویی با گذشته و پذیرش مسئولیت‌ها ضروری است.