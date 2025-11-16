کسکین باییندیر: مبارزهٔ مردم کُرد “چون شیرِ مادر حلال” و بر پایهٔ عدالت است + فیلم

به گزارش کردپرس، کسکین باییندیر، رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، در کنفرانس انجمن علمای دین (دادر/DADER) در باتمان، در سخنانی مبارزهٔ چند دهه‌ای مردم کُرد در ترکیه را مبارزه ای بر پایهٔ عدالت و صلح دانست و افزود: «این مبارزه مانند شیرِ مادر برای ما حلال است.»

این کنفرانس با شعار «ای مؤمنان! همگی در مسیر صلح قدم بردارید» برگزار شد و علاوه بر باییندیر، رشتی تریاکی نمایندهٔ دم پارتی، اعضای جمعیت «مادران صلح» در باتمان، فعالان مدنی و نمایندگان دیگر احزاب سیاسی در آن حضور داشتند.

آغاز برنامه با سخنرانی لقمان اوزدَمیر، فعال کنگرهٔ اسلام دموکراتیک (DİK)، همراه بود. او با اشاره به پیام عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK در ۲۷ فوریه، تأکید کرد که دولت باید متناسب با این روند گام بردارد و گفت: «زندانیان بیمار و زندانیان سیاسی باید هرچه سریع‌تر آزاد شوند.» پس از آن تلاوت قرآن انجام شد.

احمد ییلماز، از اعضای دادر، با تأکید بر اینکه اسلام دین صلح است، گفت: «علمای دینی باید برای پایان دادن به جنگ‌ها صدای خود را بلند کنند. این جنگ هزینه‌های میلیونی بر جای گذاشته است. اگر دولت ترکیه این روند را با صلح پایان دهد، به قدرتمندترین دولت خاورمیانه و اروپا بدل خواهد شد.»

صباحات آجار، رئیس مشترک دادر در باتمان، نیز در سخنانی با تاکید بر این که مردم کُرد مانند دیگر ملت‌ها حق دارند زبان، فرهنگ و هنر خود را آزادانه زیست کنند، افزود: «دیگر چیزی برای ترسیدن باقی نمانده است. امروز زمان آن است که همه توان خود را به کار بگیریم.»

کسکین باییندیر، رئیس مشترک DBP، در سخنرانی خود با اشاره به اهمیت این کنفرانس گفت: «در دههٔ ۹۰ می‌خواستند با گروه‌های اسلامگرای افراطی این شهر را به شکل دلخواه خود بازطراحی کنند، اما مردم کُرد با وجود همهٔ فشارها و دردها ایستادگی کردند و حتی یک قدم از راه خود عقب ننشستند. هر کسی سیاست خودش را دنبال می‌کند، اما ما سیاست را برای عدالت و صلح پیش می‌بریم.»

او تأکید کرد که قدرت و مشروعیت مبارزهٔ مردم کُرد از عدالت و آرمان صلح سرچشمه می‌گیرد: «ریشهٔ این مبارزه در صلح، عدالت و باور به زندگی با زبان و فرهنگ خود است. چون عدالت در این مبارزه وجود دارد، این تلاش همچون شیرِ مادر حلال و پاک است.»

باییندیر با اشاره به وضعیت عمومی جغرافیای کردستان گفت: «ما فقط یک شهر یا یک شهرستان نیستیم. امروز در بسیاری از شهرهای کردستان مرگ‌ها و خشونت‌هایی رخ می‌دهد که با کرامت انسانی سازگار نیست.» او کشتار اخیر خانوادگی در منطقهٔ بشیری را «ننگ‌آور» توصیف کرد و افزود: «در همه جای کردستان دوربین وجود دارد؛ برای جوانی که لباس گریلا بپوشد صدها پلیس فوراً می‌رسند، اما در برابر گسترش مواد مخدر هیچ مداخله‌ای انجام نمی‌شود.»