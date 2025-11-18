ظرفیت های گردشگری اورامانات مغفول مانده است

گزارش خبرنگار کردپرس؛ در جلسهای با حضور رستگار یوسفی، نماینده مردم اورامانات، فرزاد الماسی فرماندار پاوه، مدیرکل امور روستایی استانداری کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات روستاهای منطقه برگزار شد.
این نشست با هدف بازشناسی نیازهای عمرانی و رفاهی روستاها، بررسی وضعیت زیرساختی و ارائه راهکارهای عملی برای رفع موانع موجود تشکیل شد و دهیاران نیز با طرح دغدغههای خود، خواستار بهبود شرایط آب شرب، راهها، خدمات آموزشی و بهداشتی و ایجاد فرصتهای پایدار اشتغال شدند.
رستگار یوسفی در این نشست، روستاها را «خط مقدم خدمت به مردم» توصیف کرد و با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت:
«روستاهای ما اگر توسعه پیدا کنند، علاوه بر جلوگیری از مهاجرت، میتوانند به موتور محرک اقتصاد منطقه تبدیل شوند. دهیاران و شوراها سرمایه اجتماعی ما هستند.»
نماینده اورامانات با لحنی انتقادی نسبت به عملکرد برخی مدیران در حوزه اشتغالزایی اظهار کرد: «در سالی که نامش به سرمایهگذاری و تولید گره خورده، سختگیریهای بیمورد، نه تنها مردم را خسته میکند بلکه مانع تحقق تأکیدات رهبری در زمینه اشتغال میشود. مدیری که نمیتواند تصمیم بگیرد یا دچار انفعال است، باید جای خود را به فردی توانمند بدهد.»
او در بخشی دیگر از سخنانش به نقش قوانین بالادستی اشاره کرد و تاکید کرد که دستگاهها باید میزان تحقق برنامههای هفتم توسعه و مفاد بودجه را بهطور دقیق گزارش دهند.
به گفته یوسفی، مجلس نیز برای نخستینبار نظارت پیشینی بر روند اجرا در همان سال اول اعمال کرده تا عملکردها شفاف و قابل ارزیابی باشد.
یوسفی با مرور مجموعهای از اقدامات عمرانی و زیربنایی در منطقه گفت که پیگیری اجرای قانون کولبری و ملوانی، توسعه طرح هادی روستاها، بازسازی مناطق زلزلهزده، گازرسانی، تجهیز ماشینآلات، آبرسانی و ساخت فضاهای ورزشی از جمله برنامههایی بوده که با جدیت دنبال شده است.
او همچنین به افزایش اعتبارات درمانی، تقویت مراکز شبانهروزی، توسعه آموزش و بهبود زیرساختهای ورزشی و آموزش عالی اشاره کرد.
رستگار یوسفی، نماینده مردم اورامانات ضعف در معرفی ظرفیتهای گردشگری منطقه را یکی از نقاط مغفولمانده عنوان کرد. او گفت: «اورامانات ظرفیتهای چشمگیری دارد اما بدون یک طرح جامع و معرفی هدفمند، بخش بزرگی از این فرصتها دستنخورده باقی میماند. پیگیر اعزام تیمهای تخصصی برای تدوین طرح جامع گردشگری استان هستیم.»
یوسفی در پایان بر لزوم شفافیت دستگاهها تأکید کرد و گفت: «قولها و تعهدات باید برای مردم ملموس باشد. مدیران شهرستان و استان باید نتیجه اقداماتشان را صریح و دقیق اعلام کنند.»
