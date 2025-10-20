به گزارش خبرنگار کردپرس؛ رستگار یوسفی در مراسم افتتاح طرح آبرسانی به ۵۵ روستای شهرستان روانسر اظهار کرد: پروژه سامانه گرمسیری با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد دلار در استان اجرایی شده و هدف آن تثبیت جمعیت و توسعه مناطق مرزی بود، اما در عمل، احداث سد داریان، بند هیروی و تونل انتقال آب تا دشت ذهاب موجب خشک‌شدن منابع آبی در جوانرود و ثلاث باباجانی شده است.

یوسفی افزود: در ابتدا زلزله سال ۱۳۹۶ عامل اصلی خشکی سراب‌ها و چشمه‌های منطقه معرفی شد، اما بررسی‌های کارشناسی نشان داد حفر تونل در عمق پایین آب‌نیرو، علت اصلی افت منابع آبی بوده و تا ۷۰ درصد در بروز این وضعیت نقش داشته است.

نماینده مردم اورامانات در مجلس تنها راه تأمین پایدار منابع آبی این منطقه را اجرای سامانه سردسیری دانست و تأکید کرد که این پروژه باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های ملی قرار گیرد.

در همین ارتباط، مراسم افتتاح و بهره‌برداری از طرح بزرگ آبرسانی به ۵۵ روستای شهرستان روانسر با حضور معاون رئیس‌جمهور، استاندار کرمانشاه، نماینده اورامانات، جانشین قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران و جمعی از مسئولان و مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

مسئولان حاضر در این آیین، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای رفع مشکل کم‌آبی در مناطق روستایی، اجرای این پروژه را گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار و عدالت‌محور در اورامانات عنوان کردند.

با بهره‌برداری از این طرح، شمار زیادی از خانوارهای روستایی شهرستان روانسر از نعمت آب سالم و پایدار برخوردار می‌شوند که این امر نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی، بهداشت عمومی و رونق تولید روستایی خواهد داشت.