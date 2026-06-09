پاوه ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب‌ درمانی را دارد

به گزارش کردپرس؛ رستگار یوسفی، نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، فرماندار پاوه و مسئولان حوزه سلامت شهرستان، ضمن تقدیر از مدیران و کارکنان حوزه بهداشت و درمان، از نقش مؤثر آنان در ارائه خدمات به مردم در شرایط بحرانی قدردانی کرد.
وی با اشاره به عملکرد کادر درمان در بحرانهایی همچون همهگیری کرونا، زلزله سال ۱۳۹۶ و شرایط ویژه ناشی از تحولات و جنگهای اخیر، اظهار کرد: کارکنان حوزه سلامت همواره با روحیهای جهادی در کنار مردم بودهاند و ارائه خدمات درمانی حتی در دشوارترین شرایط نیز متوقف نشده است.
نماینده مردم اورامانات با اشاره به محدودیتهای مالی حوزه سلامت افزود: با وجود تأخیر در پرداخت مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی از سوی سازمانهای بیمهگر و مشکلات اعتباری موجود، خدمات درمانی در بیمارستانها و مراکز درمانی همچنان تداوم یافته که این تلاشها شایسته قدردانی است.
یوسفی بر ضرورت برنامهریزی همزمان برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در پروژههای توسعهای تأکید کرد و گفت: در توسعه مراکز جدید جمعیتی باید نیازهای اساسی از جمله امکانات آموزشی، فضای سبز، راههای دسترسی مناسب و خدمات بهداشتی و درمانی از ابتدا پیشبینی و تأمین شود.
وی همچنین به اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای درمانی منطقه اشاره کرد و افزود: پروژه بیمارستان روانسر در مدت زمان کوتاهی تعیین تکلیف شد و اکنون دارای ردیف اعتباری مستقل است. همچنین اعتبارات قابل توجهی برای تکمیل پروژههای درمانی و تجهیز مراکز سلامت منطقه جذب شده است.
نماینده مردم پاوه و اورامانات با بیان اینکه شهرستان پاوه ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای درمانی غرب کشور را دارد، تصریح کرد: حضور پزشکان متخصص و برخورداری از امکانات مناسب درمانی، زمینه توسعه خدمات تخصصیتر را فراهم کرده و لازم است تجهیز بیمارستان پاوه به دستگاه MRI و سایر تجهیزات پیشرفته درمانی در اولویت قرار گیرد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت رفع موانع ساختاری و اداری حوزه سلامت اظهار داشت: طولانی شدن فرآیندهای اداری و مناقصات در برخی پروژهها موجب افزایش هزینهها و تأخیر در اجرا میشود و لازم است متناسب با شرایط ویژه کشور، تصمیمات تسهیلگر و کارآمد اتخاذ شود.
یوسفی همچنین نقش شهرداریها، شوراهای اسلامی و دهیاریها را در توسعه خدمات عمومی مهم ارزیابی کرد و گفت: مدیریت شهری و روستایی میتواند در اجرای پروژههای مرتبط با حوزه سلامت از جمله محوطهسازی، بهسازی فضاهای درمانی و تأمین زیرساختهای مورد نیاز، مشارکت مؤثری داشته باشد.
نماینده مردم اورامانات در پایان با تأکید بر لزوم حمایت از کادر درمان خاطرنشان کرد: پرداخت بهموقع مطالبات کارکنان، پزشکان و مراکز درمانی از مهمترین مطالبات حوزه سلامت است و انتظار میرود سازمانهای بیمهگر با ایفای تعهدات خود، زمینه استمرار و ارتقای کیفیت خدمات درمانی به مردم را فراهم کنند.
در ادامه این نشست فرزاد الماسی، فرماندار پاوه، اظهار کرد: اقدامات ارزشمندی در سالهای اخیر در حوزه بهداشت و درمان شهرستان انجام شده و بیمارستان قدس پاوه امروز از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است که جای تقدیر دارد.
وی با اشاره به بازدیدهای متعدد خود از بیمارستان قدس افزود: حضور متخصصان توانمند و توسعه خدمات درمانی در این مرکز قابل تحسین است، اما با توجه به شرایط خاص شهرستان پاوه و حجم بالای تردد مسافران و گردشگران داخلی و خارجی، باید نگاه توسعهای و کلاننگر به حوزه سلامت شهرستان وجود داشته باشد.
فرماندار پاوه با تأکید بر اینکه پاوه مجوز پذیرش بیماران خارجی را دریافت کرده است، گفت: هر خدمت درمانی که در این شهرستان ارائه میشود، در واقع ویترین نظام جمهوری اسلامی ایران است و کیفیت خدمات ارائهشده میتواند در ذهنیت و رضایت مسافران خارجی تأثیرگذار باشد.
الماسی یکی از نیازهای مهم شهرستان را تقویت خدمات درمانی در مرز شوشمی عنوان کرد و افزود: با توجه به تردد گسترده مسافران از این مرز، وجود امکانات اولیه درمانی، پزشک و داروهای ضروری در این منطقه میتواند در مدیریت بسیاری از موارد اورژانسی مؤثر باشد.
وی همچنین بر ضرورت افزایش بازدیدهای میدانی و نظارت مستمر مدیران حوزه سلامت از مراکز درمانی شهرستان تأکید کرد و گفت: مردم شهرها و بخشهای مختلف شهرستان انتظار دارند مسئولان حوزه بهداشت و درمان بهصورت مستمر در مناطق حضور داشته و مسائل را از نزدیک بررسی کنند.
فرماندار پاوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی در بیمارستان قدس اظهار کرد: بخش عمده زیرساختهای این بیمارستان تکمیل شده اما چارت نیروی انسانی آن متناسب با ظرفیت و حجم خدمات نیست و این موضوع موجب افزایش فشار کاری بر کارکنان شده است.
وی افزود: با توجه به ارتقای سطح خدمات بیمارستان و مجوزهای اخذ شده، انتظار میرود وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی برای اصلاح و تکمیل چارت سازمانی و جذب نیروهای مورد نیاز اقدامات لازم را انجام دهند.
الماسی همچنین تکمیل پروژه مرکز فوریتهای پزشکی را از دیگر مطالبات مهم شهرستان دانست و تصریح کرد: این پروژه با مشارکت خیرین آغاز شده و با توجه به فاصله میان پاوه تا مرز و حجم ترافیک شهری، راهاندازی آن از ضرورتهای حوزه سلامت شهرستان محسوب میشود.
فرماندار پاوه با اشاره به برنامههای شهرستان در حوزه ثبت جهانی و توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند تقویت زیرساختهای بهداشتی و درمانی است و دستگاههای اجرایی شهرستان آمادگی دارند در چارچوب وظایف خود همکاری و حمایت لازم را برای پیشبرد برنامههای حوزه سلامت انجام دهند.
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