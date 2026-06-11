۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹

نماینده اورامانات:

نیروگاه بیستون نقش مهمی در تامین برق غرب کشور دارد

نیروگاه بیستون نقش مهمی در تامین برق غرب کشور دارد

نماینده اورامانات و رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: شرکت مدیریت تولید برق بیستون بخش مهمی از برق مورد نیاز استان‌های کرمانشاه، ایلام و کردستان را تامین می کنند و ارتقای توان تولید این مجموعه از اولویت‌های مجمع نمایندگان استان است.

رستگار یوسفی در حاشیه برنامه بازدید از روند فعالیت و بررسی برنامه‌های توسعه ای شرکت مدیریت تولید برق بیستون که با همراهی معاون عمرانی استاندار صورت گرفت؛ در گفتگو با خبرنگار کردپرس عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های بسیار جدی نمایندگان مجلس و دولت محترم؛ موضوع تامین برق پایدار برای مصرف خانگی و بخش تولید و کاهش ناترازی‌ها در حوزه تامین انرژی است.

 وی افزود: با توجه به‌ اهمیت این موضوع، همراه با معاون عمرانی استاندار یک بازدید میدانی از بخش‌های مختلف نیروگاه بیستون داشتیم و آخرین وضعیت این مجموعه و اقدامات صورت گرفته، از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده اورامانات ادامه داد: خوشبختانه مدیریت این مجموعه توانسته است با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و توان متخصصان داخلی، اقدامات بسیار خوبی در جهت ارتقای ظرفیت نیروگاه انجام دهد و نیروگاه هم اکنون با تمام توان در حال فعالیت است.

 وی به اهمیت شرکت مدیریت تولید برق بیستون در عرصه تامین انرژی پایدار برق اشاره کرد و گفت: این شرکت دارای دو زیرمجموعه شامل نیروگاه حرارتی بیستون و نیروگاه گازی اسلام آباد است که بخش مهمی از برق مورد نیاز استان‌های کرمانشاه، ایلام و کردستان را تامین می کنند و این موضوع نشان دهنده اهمیت بسیار بالای آن است.

یوسفی در ادامه از خدمات پرسنل تلاشگر و فداکار نیروگاه بیستون در ایام جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه تقدیر کرد و گفت: در ایام جنگ کارکنان این نیروگاه از تهدیدات دشمن نهراسیدند و به صورت جهادی در میدان بودند و امروز برای قدردانی و عرض خداقوت خدمت این عزیزان رسیده ایم.

نیروگاه بیستون نقش مهمی در تامین برق غرب کشور دارد

وی از پیگیری طرح ها، برنامه ها و همچنین مشکلات و موانع این مجموعه توسط مجمع نمایندگان خبر داد و گفت: در نشست امروز مقرر شد مدیریت مجموعه، مسائل و مشکلات و نیازهای نیروگاه حرارتی بیستون و نیروگاه گازی اسلام آبادغرب را به صورت مدون به مجمع نمایندگان ارائه کند تا از طریق وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌های مرتبط پیگیری‌های لازم انجام شود.

رئیس مجمع نمایندگان ادامه داد: در بلندمدت قرار است یک مجموعه اقدامات توسعه‌ای در نیروگاه انجام شود که تلاش می کنیم با کمک اعضای محترم مجمع نمایندگان این برنامه‌ها را در سطح کشور پیگیری کنیم و بسترهای لازم برای ارتقای توان تولید نیروگاه فراهم کنیم.

وی به تلاش‌های صورت گرفته در زمینه تامین برق پایدار اورامانات اشاره کرد و گفت: حوزه سرقعله و جیگیران به دلیل قرار گرفتن در انتهای خط شهرستان با مشکل افت ولتاژ روبرو است که این موضوع مشکلاتی را برای ایستگاه‌های پمپاژ و همچنین تامین برق پایدار منطقه ایجاد می‌کرد. خوشبختانه با رایزنی‌ها و پیگیری‌هایی که با وزارت نیرو و زیرمجموعه‌های آن صورت گرفت یک پست برق ۶۳.۲ کیلوولت در منطقه اجرا می شود که پست جدید مشکلات فعلی را مرتفع می کند.

کد مطلب 2796230

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