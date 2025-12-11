از پیگیری خسارات مزران تا تأمین آب شرب ازگله

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ در این جلسه همچنین مدیرعامل شرکت مادر تخصصی آب و نیروی ایران، رئیس حوزه آبریز کرخه و مرزی غرب و مدیران شرکت توسعه منابع آب و نیرو حضور داشتند و پرونده‌های معطل‌مانده حوزه آب به‌صورت صریح و زمان‌محور بررسی شد.

یوسفی در ابتدای جلسه با نقد صریح تأخیرهای گذشته، آغاز فوری عملیات بازسازی خط انتقال سد آزادی به دشت حر را بر مبنای تعیین پیمانکار و عقد قرارداد، الزام‌آور کرد و خواستار شروع عملیات بدون اتلاف زمان شد.

وی همچنین پرداخت خسارات باغداران دهستان مزران در مسیر تونل بانی‌لوان را یکی از موارد جدی تضییع حقوق مردم دانست و با خطاب مستقیم به معاونت‌های حاضر، خواستار تدوین جدول پرداخت و پایان‌دادن به وقفه طولانی در این پرونده شد.

در بخش زیرساخت آب شرب، نماینده اورامانات خواهان خارج شدن طرح آبرسانی مله‌رش – داره‌رش از حالت مطالعاتی و آغاز فاز عملیاتی شد و تأکید کرد: مردم منطقه سال‌هاست منتظر دسترسی به آب سالم و پایدار هستند.

یوسفی همچنین طراحی و اجرای ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری اراضی ۸۰۰ هکتاری قالیچه (تونل کردی قاسمان) را در جمع‌بندی جلسه گنجاند و مقرر شد گزارش ماهانه پیشرفت پروژه مستقیماً به دفتر نماینده ارائه شود.

در ادامه، وی با اشاره به نقش مسیرهای پشتیبان پروژه‌های آبی، بهسازی راه دسترسی روستای هماجگه را مطالبه کرد.

نماینده اورامانات سپس با تکیه بر حقوق مردم منطقه، تعیین تکلیف نهایی خسارات اهالی بخش ازگله در حوزه سامانه گرمسیری و سد ازگله را محور جدی جلسه دانست و تصریح کرد: هیچ پروژه‌ای بدون رفع حقوق اهالی و جبران خسارت، مشروعیت اجرای کامل ندارد.

در پایان، یوسفی تأمین آب شرب ازگله و روستاهای تابعه را مطالبه فوری و غیرقابل تعویق عنوان کرد و تأکید کرد که این موضوع در سطح وزارت نیرو تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.