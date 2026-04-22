به گزارش کردپرس، رستگار یوسفی با اشاره به حاصلخیزی اراضی منطقه اظهار کرد: استان کرمانشاه از چنان پتانسیل بالایی برخوردار است که در صورت توسعه صحیح زیرساخت‌های کشاورزی، به جرئت می‌توان گفت توان تأمین امنیت غذایی نیمی از کشور را دارد.

وی افزود: شهرستان ثلاث‌باباجانی با وجود زمین‌های بسیار حاصلخیز، متأسفانه سال‌هاست با مشکل تبدیل اراضی دیم به آبی مواجه بوده که مانع از بهره‌وری کامل این سرمایه ملی شده است.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وقفه طولانی در برخی پروژه‌های آبی تصریح کرد: پروژه خط انتقال سد آزادی به دشت حُر بیش از یک دهه به دلایل مختلف معطل مانده بود. خوشبختانه امروز با حضور استاندار محترم و مدیران مربوطه، عملیات "علاج‌بخشی" و تکمیل این طرح آغاز شد.

یوسفی عنوان کرد: با اجرای این پروژه، ابتدا ۳۰۰ هکتار و در نهایت ۱۰۰۰ هکتار از اراضی دشت حُر به زیر کشت آبی می‌رود که این تحولی بزرگ در تولید محصولات زراعی منطقه خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیوند میان کشاورزی و تجارت مرزی اشاره کرد و گفت: هدف ما ایجاد یک زنجیره ارزشی کامل است؛ به‌طوری‌که محصولات باغی و زراعی تولید شده در این اراضی، مستقیماً از طریق مرز رسمی شیخ‌صله صادر شوند. این تلاقیِ کشاورزی و تجارت، علاوه بر ارزآوری، اشتغال پایداری ایجاد می‌کند که ماندگاری مردم در نوار مرزی را تضمین خواهد کرد.

یوسفی بیان. کرد: یکی از اهداف اصلی طرح‌های بزرگی همچون طرح گرمسیر و مهار آب‌های مرزی، تثبیت جمعیت در مناطق مرزی است. شک نداریم که با آبی شدن اراضی دیم و رونق دامپروری، شاهد مهاجرت معکوس مردم از شهرها به روستاها خواهیم بود، چرا که ثروت و اشتغال واقعی در همین خاک و اراضی نهفته است.