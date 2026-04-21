پیشرفت ۹۸ درصدی بیمارستان ثلاث باباجانی

به گزارش کردپرس، رستگار یوسفی در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از بیمارستان شهدای سلامت ثلاث باباجانی با یادآوری دوران سخت ارائه خدمات درمانی در کانکس اظهار کرد: پس از تخریب پیشرفت ۴۰ درصدی بیمارستان در زلزله سال ۱۳۹۶، مردم منطقه سال‌ها ناچار به استفاده از بیمارستان صحرایی و کانکس بودند. اما امروز با پیگیری‌های مستمر و تخصیص اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان با حمایت دکتر پورمحمدی و وزارت بهداشت، شاهد بهره‌برداری از ساختمانی مدرن با پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصد هستیم که با بهترین مصالح و استانداردهای روز بنا شده است.

نماینده مردم اورامانات با تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری استاندار کرمانشاه برای تکمیل بیمارستان و اشاره به تأمین ملزومات تخصصی بیمارستان افزود: با تعاملات انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی، تجهیزات به‌روزی از جمله دستگاه‌های رادیولوژی پرتابل تأمین شده است.

وی عنوان کرد: اولویت ما در کنار تکمیل سیستم‌های تأسیساتی، احداث پانسیون و پاویون‌های مجهز برای استقرار دائم پزشکان متخصص در شهرستان است تا "دقایق طلایی" درمان برای بیماران اورژانسی از دست نرفته و نیاز به ارجاع به مرکز استان به کمترین میزان برسد.

یوسفی با اشاره به ظرفیت‌های فرامرزی این بیمارستان خاطرنشان کرد: با توجه به فاصله بسیار کم این بیمارستان تا نقطه صفر مرزی، یکی از برنامه‌های جدی ما توسعه توریسم درمانی است.

نماینده اورامانات افزود: در این زمینه رایزنی‌های خوبی با دکتر عراقچی، وزیر امور خارجه، برای تسهیل تردد مسافران از سمت ایران انجام شده و با موافقت دولت مرکزی عراق، این بیمارستان می‌تواند به دلیل سهولت تردد از مرز شیخ‌صله، به منبع درآمدزایی پایدار و قطب ارائه خدمات پزشکی به اتباع اقلیم کردستان تبدیل شود.

وی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵ برای خرید آمبولانس و تقویت ناوگان درمانی استان، یادآور شد: خوشبختانه علاوه بر ثلاث‌باباجانی، عملیات اجرایی بیمارستان ۶۴ تختخوابی روانسر نیز پس از وقایعی چندساله مجدداً آغاز شده است. هدف ما تحقق عدالت در توزیع منابع است تا مردم مرزدار اورامانات که مرزبانان واقعی نظام هستند، بالاترین سطح خدمات درمانی را در محل زندگی خود دریافت کنند.