به گزارش کردپرس، یک منبع مسئول در درون نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) جزئیات تازه‌ای از روند اجرای توافق ۲۹ دسامبر درباره ادغام نیروهای SDF در وزارت دفاع دولت موقت سوریه را فاش کرد و اعلام کرد که تاکنون حدود ۸ هزار نیروی SDF هنوز به هیچ نهاد نظامی یا امنیتی دولتی ملحق نشده‌اند.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با روداو اعلام کرد که در چارچوب تشکیل لشکر شصتم ارتش سوریه، سه تیپ از نیروهای SDF در پایگاه‌های نظامی مستقر شده‌اند.

بر اساس این گزارش، یکی از این تیپ‌ها در حسکه (پایگاه کوکب و پادگان قصرک)، تیپ دوم در قامشلو (منطقه ترتیب) و تیپ سوم در دیرک (گردان دیرک) مستقر شده‌اند.

این منبع همچنین اظهار داشت که اعضای تیپ‌های مذکور به‌صورت مرحله‌ای در یک آکادمی نظامی در حومه دمشق آموزش خواهند دید. علاوه بر این، فرماندهان تیپ‌ها و گردان‌ها نیز برای طی دوره‌های تخصصی به دانشکده جنگ حمص اعزام خواهند شد.

وی افزود روند تخلیه پایگاه‌های متعلق به SDF و واگذاری آنها به مدیریت غیرنظامی استان‌ها همچنان ادامه دارد.

به گفته این منبع، یکی از دلایل اصلی طولانی شدن روند ادغام کامل نیروهای SDF در ساختارهای نظامی سوریه، تعداد بالای نیروهای این مجموعه در مقایسه با ظرفیت پیش‌بینی‌شده در تیپ‌های جدید است.

او توضیح داد: «تعداد نیروهای SDF بسیار بیشتر از ظرفیت تعیین‌شده برای تیپ‌های تشکیل‌شده است و به همین دلیل گفت‌وگوها برای تعیین تکلیف و استقرار تمامی نیروها همچنان ادامه دارد.»

این منبع شمار نیروهای باقی‌مانده SDF پس از رویدادهای اخیر را حدود ۲۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت این نیروها به شکل زیر تقسیم شده‌اند:

۴ هزار نفر به نیروهای امنیت داخلی و دیگر نهادهای امنیتی پیوسته‌اند.

۵ هزار نفر در سه تیپ تازه‌تأسیس سازماندهی شده‌اند.

نزدیک به هزار جوان اهل عفرین به همراه خانواده‌های خود به شهرشان بازگشته‌اند.

۲ هزار نیروی دیگر از عفرین نیز در انتظار بازگشت هماهنگ‌شده به منطقه و پیوستن به یک یگان نظامی محلی هستند.

این منبع همچنین درباره وضعیت خانواده‌های قربانیان و مجروحان SDF نیز گفت که میان SDF و وزارت دفاع سوریه هماهنگی‌های لازم انجام شده است و وزارتخانه متعهد شده تمامی خدمات و حمایت‌های لازم از جمله پرداخت حقوق و تأمین سایر نیازهای آنان را بر عهده بگیرد.