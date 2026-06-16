قروه صدرنشین خشکسالی در اردیبهشت ماه شد  

به گزارش کرد پرس، گرچه شهرستان قروه اردیبهشت ماه پر بارشی را پشت سر گذاشت اما این بارندگی ها نه تنها قادر به جبران افت آبخوان ها و کاهش میزان مساحت خشکسالی نبوده بلکه براساس آخرین گزارش مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، شهرستان قروه در استان کردستان همچنان صدرنشین خشکسالی بوده و اردیبهشت ماه بسیار خشکی را پشت سر گذاشته است.

اطلاعات مرکز ملی خشکسالی نشان می دهند که شهرستان قروه در دوره های یک و ده ساله تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری بیشترین میزان مساحت تحت تأثیر خشکسالی با بالاترین درصد خشکسالی شدید و بسیار شدید به همراه افزایش پهنه بندی خشکسالی را داشته است.

آنچه در گزارش این مرکز آمده این است که از مجموع ۳۹ درصد میزان مساحت تحت تأثیر خشکسالی کردستان در دوه یک ساله تا پایان اردیبهشت ماه امسال، شهرستان قروه با ۱۰۰ درصد عنوان خشک ترین شهرستان استان را به خود گرفته که بعد از آن شهرستان های دهگلان با ۹۴ درصد و بیجار با ۷۱ درصد قرار دارند. در این میان برای خشکسالی بسیار شدید و شدید هم شهرستان قروه بیشترین میزان مساحت را داشته است.

در دوره ده ساله هم این میزان درصد مساحت تحت تأثیر خشکسالی به همین منوال پیش رفته به طوری که در این دوره هم از مجموع ۷۳ درصدی خشکسالی کردستان بازهم شهرستان قروه با ۱۰۰ درصد پیشتاز بوده و بعد از آن نام شهرستان های دهگلان و بیجار با ۹۴ درصد، کامیاران با ۷۷ درصد، سقز ۷۶ درصد، سنندج و دیواندره با ۷۲ درصد و سرآباد با ۵۲ درصد به چشم می خورد.

همچنین طبق گزارش مرکز ملی خشکسالی بازهم شهرستان قروه دارای بیشترین میزان درصد مساحت در خشکسالی شدید و بسیار شدید در این دوره بوده و بعد از آن نام شهرستان سروآباد آمده است.

جدای از این، نقشه های شاخص پهنه بندی خشکسالی در دوره های ۱، ۳، ۶، ۸، ۹، ۱۲، ۲۴، ۳۶ و ۱۲۰ ماهه تا پایان اردیبهشت ما نشان از وضعیت وخیم خشکسالی در شهرستان قروه در دوره های کوتاه و بلند مدت دارد.

مطابق این نقشه ها در دوره یک ماهه وضعیت استان بین خشکسالی های متوسط، خفیف و نرمال بوده که این روند دردوره سه ماهه تغییر کرده و کل استان وضعیت ترسالی و نرمالی را گذرانده اند.

اما در دوره ۶ ماهه بخش هایی از قروه و دهگلان با خشکسالی متوسط و خفیف روبرو بوده و مابقی استان وضعیت ترسالی داشته اند.

این روند در دوره های ۸ و ۹ و ۱۲ ماهه تغییر کرده به طوری که در این سه دوره بخش هایی از شهرستان قروه در وضعیت خشکسالی شدید و بسیار شدید بوده و بخش هایی از شهرستان های بیجار و دهگلان هم خشکسالی شدید را داشته اند.

این وضعیت در دوره ۲۴ ماهه تغییر بیشتری می کند. در این دوره نقشه پهنه بندی نشان می دهد که شهرستان های قروه و بیجار و سقز دارای بیشترین پهنه بندی خشکسالی شدید و بسیار شدید بوده و شهرستان های دهگلان و سنندج با خشکسالی شدید روبرو شده اند.

در دوره ۳۶ ماهه هم وضعیت به همین منوال پیش رفته با این تغییر که این بار شهرستان های دهگلان و سنندج از وضعیت خشکسالی شدید به وضعیت متوسط و نرمال رسیده اند.

در نهات در دوره ۱۲۰ ماهه تغییرات بیشتر می شود و این بار همچنان شهرستان قروه با خشکسالی های شدید و بسیار شدید درگیر بوده و بخش هایی از شهرستان های بیجار و دهگلان و سقز و سنندج و سروآباد و دیواندره هم با همین وضعیت خشکسالی پیش رفته اند.