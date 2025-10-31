درگیری خانوادگی در سیرت دو کشته و سه زخمی بر جای گذاشت

به گزارش کردپرس، مردی به نام «اونور آری» در شهرستان کورت آلان از توابع استان سیرت، همسر و عمویش را با شلیک گلوله به قتل رساند و سه عضو دیگر خانواده‌اش را نیز به‌ شدت زخمی کرد.

به گزارش مزوپوتامیا و دیگر منابع محلی، شامگاه جمعه در محله «فرات» از شهرستان کورت آلان واقع در استان سیرت، مردی به نام اونور آری با سلاح گرم به اعضای خانواده خود حمله کرد. در جریان این حمله، او همسرش مینه آری و عمویش اوزگور آری را به قتل رساند.

بر اساس گزارش‌ها، ضارب سپس به سوی دیگر بستگان خود نیز شلیک کرده و در نتیجه این حمله مسلحانه، مادرش م.آ.، عموی دیگرش ف.آ. و زن‌عمویش ن.آ. نیز به‌شدت زخمی شدند. مجروحان بلافاصله به بیمارستان آموزش و پژوهش سیرت منتقل شده‌اند و حال دو نفر از آنان وخیم گزارش می‌شود.

پلیس پس از وقوع حادثه، عامل تیراندازی را بازداشت کرده و محل جنایت را برای بررسی‌های فنی و جمع‌آوری شواهد محاصره کرده است. دادستانی کورت آلان نیز اعلام کرد که تحقیقات قضایی و جنایی درباره انگیزه این قتل خانوادگی آغاز شده است.