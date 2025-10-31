حمله مسلحانه به ساختمان یک انجمن هنری در دیاربکر

به گزارش کردپرس، شامگاه پنجشنبه ساختمان «انجمن اقتصادی هنرمندان س-م» که در محله اُفیس از ناحیه ینی‌شهیر شهر آمد (دیاربکر) قرار دارد، از سوی افراد ناشناس مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.

بنا بر گزارش اولیه که از سوی مزوپوتامیا منتشر شده، مهاجمان با نزدیک شدن به ساختمان در طبقه همکف، با اسلحه کمری چند گلوله به سمت در و پنجره‌های ساختمان شلیک کرده و سپس از محل متواری شدند.

گلوله‌ها به شیشه‌های ساختمان اصابت کرده و موجب خسارات مالی به آن شده است. خوشبختانه در این حادثه هیچ تلفات جانی یا زخمی گزارش نشده است.

پلیس پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و تحقیقات درباره عاملان احتمالی این حمله را آغاز کرده است.

تا این لحظه (بامداد جمعه 31 اکتبر) اطلاعتی درباره عاملان و دلایل این حمله مسلحانه منتشر نشده است.