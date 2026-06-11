جشنواره گلاب گیری خوی در تقویم گردشگری ایران ثبت شد

به گزارش کردپرس، در جریان برگزاری جشنواره سنتی و گردشگری گلابگیری خوی، با حضور جمعی از مسئولان از گواهینامه رسمی ثبت این رویداد در تقویم ملی رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد.
مرتضی صفری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از این دستاورد، اظهار کرد: این اقدام مهم، گامی مهم برای تثبیت جایگاه فرهنگی-گردشگری خوی و معرفی این ظرفیت اصیل در سطح ملی و بینالمللی محسوب میشود که میتواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری منطقه ایفا کند.
صفری افزود: جشنواره گلابگیری خوی که بهصورت سالانه در بازه زمانی اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه برگزار میشود، اکنون جایگاه قانونی خود را در فهرست ملی تثبیت کرده است و این رویداد در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۵ با شماره ثبت ۱۰۵۰۲۱۳۱۵، رسماً در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.
او ادامه داد: ثبت رسمی این جشنواره در فهرست ملی، فرصتی بینظیر برای جذب گردشگران و تقویت اقتصاد بومی خوی فراهم میآورد و میتوان برنامههای گستردهتری برای تبلیغات گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات ارائه داد تا جشنواره گلابگیری خوی، نه تنها بهعنوان یک سنت محلی، بلکه بهعنوان یکی از نمادهای اصلی گردشگری طبیعت و فرهنگ ایران در میادین جهانی شناخته شود.
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